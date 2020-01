Kia Picanto : une version électrique à moins de 20 000 euros à l’étude

MODÈLE À VENIR - Contraint par le durcissement des normes anti-pollution, Kia songe sérieusement à étendre son offre sur le marché de la voiture électrique. Après les Kia e-Niro et e-Soul, le sud-coréen envisage très sérieusement de développer une version à batterie de la petite citadine Picanto.





Parfaitement adaptées aux milieux urbains avec leurs petits gabarits, les citadines bénéficient le plus souvent de tarifs contenus. Cependant, avec le durcissement des normes anti-pollution qui mettent à mal le segment, les constructeurs sont contraints de produire des modèles plus vertueux, mais aussi plus chers. Une situation à laquelle est également confrontée Kia Motors.

Dans une interview accordée au site Automotive News, Emilio Herrera, le directeur des opérations de Kia Motors Europe a annoncé son intention de créer une déclinaison 100 % électrique de la Picanto. « Notre objectif est d’avoir une voiture électrique dans presque tous les segments. Même si ce n’est pas confirmé aujourd’hui, je pense que nous n’avons pas le choix », a-t-il indiqué aux journalistes.





Un défi pour contenir le prix à 20 000 euros

Toutefois, la technologie électrique coûte chère. Pour Kia, la conversion à l’électrique pour une telle voiture constitue un défi important. « L’un de nos plus grands défis est de rentabiliser les véhicules électriques. Plus la voiture est petite, plus c’est compliqué », a également annoncé Emilio Herera dans l’interview. « Nous savons que c’est difficile parce que nous cherchons à produire une version électrique de la Picanto ».



Emilio Herrera estime donc le prix de cette Picanto électrique à près de 20 000 euros. « Il faut ajouter 8 000 à 9 000 euros au prix de l’essence. Donc, tant qu’il y a des incitations fiscales pour soutenir les ventes de véhicules électriques, cela pourrait être faisable » explique-t-il. « Mais je ne pense pas que cela pourrait être inférieur à 10 000 euros, à moins de dépouiller totalement le véhicule », a-t-il ajouté en référence à l’intention de Renault à vouloir lancer une voiture à moins de 10 000 euros.