Stations de charge électrique : BP revient dans la course en France

INFRASTRUCTURES – Pionnier en France dans le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, le pétrolier réinvestit le marché hexagonal en s’associant à la Compagnie de Phalsbourg. D’ici 2025, 25 stations BP Pulse à haute puissance seront installées, principalement dans des centres commerciaux.



Décembre 2013 : BP France, propriété du groupe israélien Delek, installe les deux premières bornes de recharge à Paris. Tristandard – c’est-à-dire adaptées à toutes les voitures électriques du marché, de la Renault ZOE à la Nissan LEAF, en passant par la triplette Citroën C-Zero/Mitsubishi i-MiEV/Peugeot iON – et offrant jusqu’à 50 kW de puissance en crête, l’infrastructure déployée par la major Porte de Vincennes et fournies par le constructeur Nissan ont depuis permis à des milliers de propriétaires de modèles dits de « première génération » de faire le plein d’énergie en moins de 30 minutes.

25 stations de charge pour les centres commerciaux

Dix ans plus tard, la troisième compagnie pétrolière de la planète annonce son retour dans la course au déploiement de hubs de charge en France. Mais contrairement à son concurrent Total qui a progressivement doté l’ensemble de ses stations-services autoroutières de bornes exploitées en propre – un déploiement dynamisé par le décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 à destination des sociétés concessionnaires d’autoroutes –, la filiale française de BP installera ses stations sur les parkings de centres commerciaux, principalement situés en périphérie des grandes villes et à proximité des grands axes routiers. Une stratégie déjà initiée par le portugais Power Dot qui ambitionne d’installer 8 000 bornes en France d’ici 2 ans.

Au total, la compagnie qui exploite plus de 8 000 points de charge au Royaume-Uni suite au rachat de l’opérateur britannique Chargemaster déploiera 25 stations haute puissance au standard CCS sur le territoire d’ici 2025. Développant jusqu’à 300 kW de puissance, la nouvelle infrastructure dont on ignore encore combien chaque station accueillera de bornes permettra de charger la batterie d’un véhicule électrique entre 25 et 45 minutes.

À cette occasion, l’enseigne au soleil blanc, vert et jaune représentée dans l’Hexagone par le groupe EG s’est associée à la société immobilière Compagnie de Phalsbourg dont le plan « 1 000 / 100 000 » est d’installer 1 000 bornes de recharge et de déployer une surface de 100 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques dont l’ambition est d’alimenter les premières en « circuit court ». Première foncière commerciale privée de France, l’entreprise créée en 1989 par Philippe Journo table sur une première ouverture avant la fin de l’année.

L’avis de la rédaction

Pionnier en France avec le déploiement de plusieurs bornes à Paris intra-muros, sur le périphérique mais aussi sur l’aire d’autoroute de la Chaponne (A6) par l’équipementier français DBT CEV et le constructeur nippon Nissan, BP a laissé le champ libre à Total et aux autres pure player de la recharge parmi lesquels le néerlandais Fastned. Si la configuration et les détails techniques sont inconnus à ce jour – nombre de bornes par station et stockage de l’électricité verte via des batteries tampon –, on ne peut que se réjouir du lancement de ce nouveau réseau qui doit se concrétiser avant la fin de l’année. Ailleurs en Europe pourtant, la super major exploite des milliers de points de charge, à l’image de l’Allemagne où BP exploite les stations pour le compte d’Aral ou encore du Royaume-Uni avec le rachat de Chargemaster et l’exploitation de son réseau Polar rebaptisé BP Pulse.

