Centres commerciaux : Power Dot invente la station de charge idéale

INFRASTRUCTURE – Dans un contexte de forte croissance de la demande pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, le portugais Power Dot déroule son ambitieuse stratégie en France. Destinées exclusivement aux centres commerciaux, ses stations de charge dotées d’au moins 7 prises rapides ou à haute puissance permettent de récupérer de précieux kWh le temps de faire ses courses. Rencontre avec la station Power Dot la plus fréquentée de France, en Alsace.



Malgré les ruptures d’approvisionnement et l’envolée des cours des métaux précieux qui affectent les lignes de production mais aussi les tarifs des véhicules à batteries rechargeables, jamais la demande en véhicules électrifiés n’a été aussi forte, avec une part de marché qui tutoie les 20 % depuis le début de l’année. Dans ce contexte extrêmement favorable, les opérateurs, sociétés immobilières et enseignes de distribution multiplient les annonces et projets en matière d’infrastructure de charge.

Les pionniers représentés par le constructeur Nissan – qui a noué de nombreux partenariats en France dès les années 2010, notamment avec Auchan et Ikea – ou encore les enseignes E. Leclerc et Lidl sont désormais rejoints par les groupes Casino et Carrefour. Ce dernier ambitionne ainsi de déployer d’ici 2025 avec le concours des exploitants Allego et DriveEco pas moins de 5 000 points de charge sur les parkings de ses hyper et supermarchés.

Compatible avec toutes les électriques et hybrides rechargeables

Plus récemment, la société portugaise Power Dot dont la filiale française a été créée à l’automne 2020 multiplie les partenariats avec des acteurs de la distribution (Intermarché, Mr Bricolage, But, Cora, Darty), de la restauration (KFC, La Boucherie Restaurant) et de la promotion immobilière (groupe Strauss, ImocomPartners). Se revendiquant leader sur le marché de la charge rapide (50 kW et moins) et haute puissance (100 kW et plus) auprès des enseignes du commerce de détail avec pas moins de 1 300 points déjà installés ou en cours de l’être dans l’Hexagone, l’entreprise qui est également présente en Espagne, au Luxembourg, en Belgique et en Pologne mise sur une configuration unique en son genre.

Sur le parking de l’hypermarché Cora situé à Wittenheim (département du Haut-Rhin, 68), les équipes Power Dot ont récemment inauguré une station « modèle » dévoilant leur savoir-faire et leurs ambitions. Dotée de 6 places de stationnement, la station se compose d’une borne tri-standard capable de faire le plein en 30 minutes (de 10 à 80 %) de tous les véhicules électriques, y compris ceux équipés du port japonais CHAdeMO (Nissan LEAF, Kia Soul EV, Citroën C-Zero, …) ainsi que les deux précédentes générations de Renault ZOE qui disposent de la capacité de charger en 43 kW AC (courant alternatif).

La borne haute puissance capable de délivrer jusqu’à 100 kW de puissance en DC (courant continu) avec ses deux prises au format Combo2 est réservée aux modèles « zéro émission » plus récents. Une Tesla Model 3 d’entrée de gamme embarquant un accumulateur de 55 kWh (millésime 2021) ou de 60 kWh (2022) pourra ainsi théoriquement recouvrer environ 70 % de son autonomie en 30 minutes. Soit bien moins que le temps moyen (45 mn) passé par les clients dans l’hypermarché. Le tout est complété par une Wallbox délivrant une puissance maximale de 22 kW AC destinée aux Renault ZOE ainsi qu’aux modèles hybrides rechargeables dont les chargeurs embarqués sont souvent limités à 3 ou 7 kW.

0 investissement pour le commerçant

Une configuration idéale qui attire un nombre croissant de clients – plus de 70 sessions comptabilisées chaque semaine, avec un pic constaté le samedi – et qui est aussi une bonne affaire pour l’enseigne Cora, pionnière dans le déploiement du premier corridor de charge rapide en France. Cofinancée par la région Alsace alors présidée par François Loos – véritable promoteur de la mobilité électrique qui a notamment contribué au développement de la jeune pousse ChargeMap – et le constructeur nippon Nissan, l’infrastructure accessible gratuitement avait été déployée dès 2012 sur les parkings des hypermarchés Cora de Wittenheim, Houssen (68), Dorlisheim (67), Mundolsheim (67) et Haguenau (67).



Une borne de recharge rapide à l’essai

L’objectif était alors de proposer une borne rapide déployée à moins de 50 km l’une de l’autre susceptible de faciliter les déplacements en voitures électriques du nord au sud de l’Alsace. Progressivement retirée, ces bornes fabriquées par l’équipementier nordiste DBT CEV laissent place aux stations Power Dot qui a signé un accord de partenariat au niveau national avec la filiale du groupe belge Delhaize. L’exploitant prend intégralement en charge les coûts de raccordement, d’équipements et de maintenance des stations, et rétrocède même une commission sur le chiffre d’affaires de son installation. En contrepartie de ces investissements qui dépassent aisément les 120 000 euros par site, la location de l’espace de charge lui est assurée pour 10 ans.

Accessible via l’application Charge Assist en scannant le QR Code situé à proximité de chaque prise de charge ou via un badge RFID d’un opérateur tiers tels que ChargeMap ou Shell Recharge – ces derniers factureront une commission à l’utilisateur final –, la charge n’est pour le moment facturée qu’au kWh, à raison d’un forfait unique de 54 cents, quel que soit le type de borne ou de prise. Un tarif compétitif pour de la haute puissance mais excessif sur la Wallbox 22 kW, justifié à raison par l’entreprise par l’envolée des prix de gros de l’électricité. À moyen terme, une facturation à la minute sera également mise en place pour éviter les véhicules dits « ventouse » restant stationnés une fois leurs batteries rechargées.