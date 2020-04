BMW 545e : une hybride rechargeable plus puissante et plus autonome

NOUVEAUTÉ - Trois ans après le lancement de sa production, la septième génération de la BMW Série 5 bénéficiera prochainement d’une mise à jour de mi-carrière. L’occasion pour la marque à l’hélice de lui offrir une nouvelle chaîne de traction hybride rechargeable de près de 400 ch.



Cet automne, une version restylée ainsi qu’une nouvelle déclinaison hybride rechargeable de la grande berline Série 5 feront leur apparition dans le catalogue de BMW. Selon nos confrères du site BMW Blog qui ont pu consulter un rapport interne au constructeur, il s’agirait d’une version qui devrait se placer au-dessus de la 530e actuelle.

Baptisée 545e, cette nouveauté bénéficiera d’une motorisation essence-électrique déjà étrennée sur les récents X5 et Série 7. On peut donc s’attendre à un six cylindres en ligne de 3.0 litres développant une puissance de 286 ch combiné à un moteur électrique de 113 ch et 265 Nm de couple, pour une puissance cumulée de 394 ch et 600 Nm de couple. Pour le 0 à 100 km/h, il lui faudra environ 5 secondes pour réaliser l’exercice.





60 km d’autonomie en mode électrique

Cette nouvelle 545e disposera donc de 140 ch supplémentaires par rapport à l’actuelle variante à batteries de la Série 5. Rappelons que la 530e est équipée d’un bloc quatre cylindres essence de 2.0 lires de 184 ch associé à un moteur électrique de 113 ch pour une puissance combinée de 252 ch et un couple maximal de 420 Nm. Une motorisation assez puissante pour lui permettre de rouler à une vitesse de 235 km/h et d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.



BMW Série 5 : un client sur cinq choisit l’hybride rechargeable

En matière d’autonomie en mode « zéro émission », cette 545e disposera d’un rayon d’action de 60 km sur le cycle mixte WLTP - proche des conditions réelles d’utilisation - grâce à une batterie Lithium-Ion d’une capacité de 12 kWh. Soit assez pour effectuer les trajets quotidiens entre le domicile et le travail ou couvrir l’essentiel des besoins quotidiens de mobilité. Le prix sera un peu plus élevé que celui de sa petite sœur. Si celle-ci est disponible à partir de 56 200 euros, la 545e, elle, sera accessible aux alentours de 60 000 euros.

Galerie de photos