Batteries Lithium-Ion : en 10 ans, leur prix a baissé de 90 %

1 100 dollars (soit 931 euros au taux actuel) en 2010 contre 156 dollars (132 euros) en 2019 : sur la période, le prix moyen du kilowattheure (kWh) de batterie Lithium-Ion a fondu de 87 %. Grâce aux effets conjoints de la hausse de la demande et de la croissance des ventes de voitures électriques, le coût d’achat des accumulateurs ne cesse de reculer. Un phénomène qui, malgré le ralentissement du marché automobile mondial au premier semestre, devrait encore s’accentuer cette année, notamment en raison de la baisse des coûts de fabrication.

Consensus autour des 85 euros en 2024

Fin 2019, lorsque le cabinet d’études Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dévoile à Shanghai (Chine) ses prévisions concernant le marché mondial des batteries, ses experts estiment que la demande cumulée atteindra 2 TWh en 2024. Date à laquelle le prix du kWh passera sous la barre des 100 dollars (soit 85 euros).

Un tarif considéré comme le point d'équilibre entre le prix d’une voiture électrique et celui d’une voiture thermique équivalente. Selon James Frith, analyste principal chez BNEF concernant les sujets liés au stockage d’énergie, plus les batteries seront bon marché et plus les segments et marchés seront nombreux à être concernés par la tendance de l’électrification. En témoigne le déploiement progressif de chaîne de traction « zéro émission » dans les utilitaires légers.

Batteries : entre 2019 et 2023, le prix du kWh chutera de 156 à 100 dollars

Économies d'échelle

Autre facteur qui influera dans les toutes prochaines années sur le prix des piles Lithium-Ion : la standardisation des packs batteries associée aux plateformes modulaires lancées par les groupes Volkswagen (MEB), Hyundai (eGMP) ou encore Peugeot Citroën (eVMP) qui entraîneront des économies d’échelle.

Mais aussi la capacité des constructeurs à agrandir des installations existantes pour y assembler les packs ou encore les sites de production de cellules des équipementiers qui se sont rapprochés de leurs clients - à l’instar du chinois CATL à Erfurt (Allemagne) -, réduisant ainsi les coûts liés au transport depuis l’Asie ou aux taxes douanières.

Selon Hyundai, la chute du prix des batteries prendra fin en 2020

52 euros le kWh en 2030 ?

Une baisse des prix qui, selon le cabinet Wood Mackenzie, ne devrait pas être interrompue par la pandémie de coronavirus qui a mis à l’arrêt durant au moins deux mois l’ensemble des usines automobiles de la planète. Reste à imaginer ce que seront les futurs tarifs, avec une estimation fixée par BNEF à 61 dollars (52 euros) le kWh d’ici 2030. Un pronostic optimiste que ne partagera probablement pas Hyundai qui, fin 2017, estimait que cette baisse ne devrait pas se prolonger après 2020 ou 2021 en raison d’une demande exponentielle et de tensions sur le marché des matières premières.