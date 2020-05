Recyclage des batteries : Honda et la SNAM renforcent leur coopération

En fin de vie, les batteries des modèles hybrides et bientôt électriques de Honda seront recyclées par le groupe français SNAM

Partenaires depuis 2013, Honda et la SNAM, diminutif de Société Nouvelle d’Affinage des Métaux, élargissent leur coopération, cette fois dans le cadre du recyclage les batteries issues des véhicules hybrides et électriques du constructeur nippon en Europe.



Honda Motors et la SNAM travaillent ensemble depuis 2013 afin d’assurer la traçabilité des batteries en fin de vie. Dans un nouvel accord, les deux entreprises souhaitent assurer les recyclages de batteries selon les normes environnementales européennes en vigueur.

Concrètement, la société française collectera les batteries au lithium-ion et hybrides nickel-métal (Ni-MH) auprès du réseau de concessionnaires Honda à travers 22 pays d’Europe. L’accord stipule que seules les batteries utilisées pour l’alimentation des moteurs des véhicules électriques et hybrides de la marque seront concernées. Celles servant à l’alimentation des moteurs essences et diesels n’y figurent pas.





Stockage d’énergie ou recyclage des métaux

Elle se chargera donc dans un premier temps de leur redonner une seconde vie dans le cadre de dispositifs de stockage d’énergie renouvelable ou pour des applications industrielles. Mais si la SNAM estime que les batteries sont trop endommagées et que cette option n’est plus envisageable, elle se chargera de récolter les matières premières, à savoir le cobalt et le lithium, par le biais de nouvelles techniques mettant en œuvre la chimie aqueuse.

« Ces matériaux peuvent être réutilisés dans la fabrication de nouvelles batteries, servir de pigments de coloration ou d’additifs dans le béton. Les autres matériaux couramment employés, notamment le cuivre, les métaux et les plastiques sont recyclés et mis sur le marché en vue de leur utilisation dans un grand nombre de produits », précise la SNAM dans son communiqué.

La collecte se fera par demande des concessionnaires européens de la marque via la plateforme en ligne de la SNAM. Elle se fera dans les quinze jours suivant la demande, « ce qui évite aux concessionnaires de conserver les batteries dans leurs installations », assure le constructeur. « La collecte des batteries de traction usagées est menée en utilisant des transports sûrs et à faibles émissions de carbone ».