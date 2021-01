Batteries : la charge en 5 minutes sur la voie de l’industrialisation

TECHNOLOGIE - Après avoir bénéficié ces dernières années du soutien financier des groupes Daimler, Samsung ou encore BP, la start-up israélienne StoreDot a débuté la fabrication d’échantillons de cellules pour sa batterie de nouvelle génération. Destinés à des partenaires potentiels, ces échantillons doivent rapprocher la technologie de l’industrialisation.



Au printemps 2017, la jeune entreprise israélienne StoreDot communiquait sur son concept de batterie à charge ultra-rapide destiné aux véhicules électriques. Quelques mois plus tard, la start-up fondée en 2012 à Herzliya bénéficiait d’un investissement d’un montant total de 60 millions de dollars de la part des groupes Daimler et Samsung. Un nouveau tour de table destiné alors à accélérer le développement de sa technologie FlashBattery dont la mise sur le marché était alors attendue sous 4 à 5 ans.

Échantillons de cellules pour les partenaires

Aujourd’hui, l’entreprise qui a bénéficié en 2018 du soutien financier du pétrolier BP (20 millions de dollars) annonce avoir réalisé la fabrication de cellules d’échantillonnage avec le chinois Eve Energy. Objectif : présenter sa technologie à des partenaires potentiels et convaincre ces derniers d’adopter ses accumulateurs de nouvelle génération dans lesquels le graphite des anodes a été remplacé par des « nanoparticules métalloïdes » produits à partir d’étain, de germanium et de silicium combinés avec des composés organiques.





StoreDot veut également prouver que son démonstrateur présenté en 2019 sous la forme d’un scooter électrique de la marque espagnole Torrot dont la batterie avait pu être rechargée en seulement 5 minutes (contre plus de 4 heures pour la version de série) pourra être adapté à des véhicules particuliers ou lourds - c’est Daimler Trucks qui est monté au capital en 2017 - mais aussi à l’électronique grand public et aux drones commerciaux.

Batteries Lithium-Ion : en 10 ans, leur prix a baissé de 90 %

L’avis de la rédaction

Après la charge rapide incarnée par Nissan et Tesla au début des années 2010, puis la charge à haute puissance symbolisée par les différentes versions de Superchargeurs et par les stations déployées par le consortium IONITY, les batteries de nouvelle génération ou celles dotées d’électrolytes solides constituent le saint-graal pour les industriels qui cherchent à embarquer des batteries de plus en plus grosses à bord de leurs modèles tout en souhaitant réduire le temps de charge lors des longs trajets.

StoreDot répond à ces problématiques et les investissements dont l’entreprise bénéficie depuis sa création témoignent de la crédibilité grandissante acquise auprès du secteur. Désormais, la jeune pousse est attendue sur le terrain de l’industrialisation. En fournissant des échantillons de ses cellules à des partenaires potentiels, elle avance un peu plus vers la mise sur le marché de sa technologie. Seul bémol : le calendrier initial ne sera pas respecté. Les premières FlashBattery ne seront probablement produites en série pas avant 2024. Au mieux …