Après MG, le chinois Aiways débarque avec un SUV électrique

NOUVEAUTÉ - Après l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, le constructeur chinois Aiways débarque en France avec un SUV électrique. Baptisé U5, ce dernier offre jusqu’à 410 km d’autonomie WLTP, une charge à haute puissance en 35 minutes et un tarif canon pour le segment : 39 700 euros, hors bonus.



La déferlante chinoise sur le marché à forte croissance des véhicules électriques n’a pas encore eu lieu. Mais l’arrivée de constructeurs nés, financés et devenus compétitifs dans l’ex-Empire du Milieu sur le Vieux Continent fait son petit bonhomme de chemin. Sauf à légiférer, afin de tenir compte de l’ensemble du CO2 émis de la production - à partir d’électricité fortement carbonée en Chine - jusqu’au recyclage final, la tendance ne s’arrêtera pas.

Des partenaires pour assurer la distribution et le SAV

Après MG Motor, filiale du groupe chinois SAIC, qui a immatriculé l’an passé 656 unités de son SUV à batteries ZS EV dans l’Hexagone (source : AAAData), c’est au tour de son compatriote Aiways d’avancer ses pions dans notre pays, moins d’un an après avoir officialisé la commande de 500 exemplaires de son SUV « zéro émission » ZS auprès du loueur courte durée Hertz. Une flotte déployée exclusivement en Corse dans le cadre du projet « Electrify Corsica ».

Comment ? En nouant un partenariat avec Car East France, société créée en 2020 dédiée à la distribution de véhicules électriques et filiale de Manor Automotive Group. La même structure qui commercialise le modèle MG depuis l’an dernier. La firme de Shanghai s’appuie également sur les enseignes Feu Vert / GoMecano pour l’entretien et la maintenance, AD Carrosserie et Albax Lecoq pour la carrosserie et Acta pour l’assistance.

À partir de 39 700 euros (hors bonus)

Au lancement de l’U5, Aiways France couvrira via son partenaire un total de 26 villes. Dans un premier temps, les prospects sont contactés par un centre d’appels via le site internet dédié, un essai est planifié à domicile ou au travail tandis que les conseillers commerciaux à distance accompagneront les clients dans le parcours d’achat jusqu’à la livraison du véhicule chez eux.

Immatriculé à 100 exemplaires en 2020, l’Aiways U5 est facturé 39 700 euros, hors bonus de 7 000 euros pour les particuliers (5 000 euros pour les professionnels) et est disponible dans une unique finition de lancement Special Edition.

Animé par un électromoteur de 125 kW/170 ch, le SUV est doté une batterie Lithium-Ion d’une capacité de 63 kWh offrant sur cette version une autonomie de 395 km selon le cycle mixte WLTP. Rechargeable en 10h sur une Wallbox résidentielle ou une borne publique grâce à son chargeur embarqué de 7 kW, l’accumulateur peut également faire le plein d’énergie en seulement 35 minutes (de 20 à 80 %) sur une station à haute puissance de type IONITY (90 kW en crête).

En Chine, les constructeurs misent sur la voiture électrique pour gagner en compétitivité

L’avis de la rédaction

Le concurrent direct des Skoda Enyak et Volkswagen ID.4 est séduisant par son habitabilité, son tarif canon, ses équipements de série (caméra 360°, régulateur de vitesse adaptatif, sièges avant électriques, climatisation automatique bizone, …) mais aussi par ses prestations de charge à haute puissance.

Principal facteur différenciant, le prix ne pèsera pas bien lourd dans le processus d’achat d’un client français qui ne trouvera, ni réseau étendu comme chez la concurrence, ni aucun retour concernant la fiabilité du modèle. À ces deux faiblesses s’ajoutera de grandes incertitudes quant à la valeur résiduelle du véhicule sur le marché de l’occasion.

Autre frein pour un client souhaitant transformer l’U5 en voiture principale du foyer : là où la concurrence a investi quelque 200 millions d’euros au capital du consortium IONITY afin de faire bénéficier à ses clients de tarifs attractifs sur les stations de charge ultra-rapide, le propriétaire de l’U5 devra payer plein pot (soit 79 cents/minute).