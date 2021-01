Tesla Model 3 : baisse spectaculaire des prix en Europe

En France, la baisse de prix atteint 6 190 euros sur la Tesla Model 3 Standard Plus qui bénéficie désormais d’un bonus de 7 000 euros

Face à une concurrence accrue, Tesla a décidé de réduire jusqu’à 13 % le prix de sa familiale électrique Model 3 sur le Vieux Continent. En France, le tarif de la version d’accès Standard Plus chute à 43 800 euros (hors aides) et bénéficie désormais du bonus maximal de 7 000 euros.



Hasard du calendrier, deux constructeurs automobiles viennent de prendre des décisions stratégiques radicalement opposées et s’apprêtent à mettre en œuvre le principe des vases communicants. Tandis que le français Renault insistait le 14 janvier dernier sur sa volonté de mettre fin à la course aux volumes initiée sous l’ère Ghosn tout en augmentant le prix moyen de ses véhicules, l’américain Tesla a décidé hier 20 janvier d’une baisse maximale de 13 % sur le prix de sa Model 3 dans les principaux marchés européens.

Tesla Model 3 SR+ : à partir de 36 800 euros

Alors que la familiale commercialisée depuis début 2019 sous nos latitudes a été reléguée à la deuxième place des meilleures ventes de voitures électriques - derrière la citadine Renault ZOE mais devant la Volkswagen ID.3 dont les immatriculations ont débuté en septembre 2020 -, la firme de Palo Alto cherche un moyen de maintenir ses positions sur le continent qui, l’an passé, a connu la plus forte progression de mises à la route de véhicules à batteries, devant la Chine et les États-Unis.

Dans l’Hexagone, la décision de baisser le prix moyen et donc de rogner sur ses marges se traduit de façon spectaculaire. Ainsi, la version d’accès Standard Plus (SR+) qui a récemment bénéficié d’une pompe à chaleur (livrée de série) ainsi que d’une hausse sensible de son autonomie (448 km WLTP mixte) voit son prix passer de 49 990 à 43 800 euros (hors aides). Soit une baisse de 6 190 euros qui permet à la familiale d’activer le bonus « écologique » maximal de 7 000 euros (5 000 euros pour les professionnels), plaçant son premier prix à 36 800 euros.

La version Grande Autonomie voit également son prix baisser, passant de 57 800 à 51 990 euros pour un bonus toujours limité à 3 000 euros (destiné aux électriques dont le prix est supérieur ou égal à 45 000 euros). Quant à la version Performance, son nouveau tarif désormais fixé à 59 990 euros hors options lui permet aussi d’accéder au bonus de 3 000 euros. Des tarifs valables jusqu’à la prochaine actualisation de la grille tarifaire.

Version Ancien tarif (hors aides) Nouveau tarif (hors aides) Standard Plus 49 990 euros 43 800 euros Grande Autonomie 57 800 euros 51 990 euros Performance 65 999 euros 59 990 euros

En 2020, Tesla a produit plus de 500 000 voitures électriques

L’avis de la rédaction

Spectaculaire, la baisse des prix de la Model 3 opérée par Tesla en Europe est déclenchée à un moment crucial pour l’entreprise qui doit entamer la production de son SUV Model Y en Allemagne d’ici l’été prochain.

Face à une concurrence élargie, à l’image de la Volkswagen ID.3 dont la version d’accès (45 kWh) sera commercialisée dans les prochains jours à un tarif d’environ 35 000 euros et à la Mercedes EQA présentée à la presse hier matin (47 540 euros en Allemagne, hors aides), le constructeur né en 2003 au cœur de la Silicon Valley fait le choix de tester la course aux volumes sur un continent dont les immatriculations de voitures électriques sont extrêmement dynamiques.

Si les nouveaux clients français de la marque seront ravis de bénéficier d’un bonus maximal sur la SR+ et de remises substantielles sur les versions supérieures - Tesla n’accorde aucun rabais sur sa gamme -, ceux qui ont été livrés il y a quelques jours ou mois se sentiront floués. Régulièrement, l’industriel californien opère des hausses ou baisses de tarifs, jusqu’alors essentiellement sur ses Model S et X dont les propriétaires bénéficient, au gré des campagnes, d’un accès gratuit et à vie aux Superchargeurs.