Voitures électriques : en Allemagne, les ventes ont triplé en 2020

LE CHIFFRE DU JOUR - Malgré la pandémie de coronavirus, les immatriculations de voitures électriques en Allemagne ont plus que triplé l’an passé, avec pas moins de 194 000 nouvelles mises à la route enregistrées sur la période. En décembre, les ventes se sont littéralement envolées avec 43 671 mises à la route.



Jusqu’il y a peu relativement épargnés par la pandémie - les commerces non-essentiels ont dû fermer leurs portes le 16 décembre -, nos voisins allemands ont enregistré des immatriculations record sur le marché des voitures électriques. Alors qu’en France les livraisons ont atteint 110 912 unités avec une part de marché de 6,2 % sur l’ensemble de l’année 2020, 194 163 nouveaux véhicules « zéro émission » ont rejoint les routes allemandes sur la même période.

14 % du marché en décembre

Fruit d’une offre élargie en concessions sous la contrainte de sanctions financières pour non-respect des exigences européennes en matière de réduction des émissions de CO2 et du versement de généreuses primes gouvernementale et constructeurs, le dynamisme du marché de la voiture électrique a été particulièrement marqué en décembre, avec 43 671 nouvelles mises à la route. Soit une croissance de 660 % sur un an. Pour la première fois, sa part a dépassé la barre symbolique des 10 % du marché, représentant 14,2 % des ventes, toutes motorisations confondues.

Selon les chiffres communiqués par le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - équivalent du ministère des Transports en France -, le marché a plus que triplé entre 2019 (63 281 livraisons) et 2020 avec une croissance équivalente à 306,8 %. Au même moment, les motorisations essence et diesel ont respectivement enregistrées un recul de 36,3 % et 28,9 %.

Près de 50 % des ventes réalisées auprès de particuliers

Sur les quelque 2,9 millions de voitures particulières (VP) nouvellement immatriculées outre-Rhin l’an passé, 13,5 % étaient animés par une chaîne de traction électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène (pile à combustible). En comparaison, la Norvège qui est considérée comme l’un des laboratoires mondiaux de la mobilité électrique a enregistré sur la même période un taux équivalent à 75 %.

Pour autant, le KBA par la voie de son Président Richard Damm se félicite de ces chiffres : « Si la tendance (…) se poursuit, comme au dernier trimestre 2020, l'objectif de 7 à 10 millions de véhicules électriques immatriculés en Allemagne d'ici 2030 pourra être atteint par le gouvernement fédéral. »

Autre sujet de satisfaction : les particuliers ont représenté sur l’année 48,8 % des ventes de modèles « zéro émission ». Des ventes saines donc qui ont d’abord profité à cinq constructeurs qui se répartissent l’essentiel des immatriculations :

Volkswagen (23,8 % du marché)

Renault (16,2 %)

Tesla (8,6 %)

Smart (8,3 %)

Hyundai (8,2 %)



L’avis de la rédaction

Des ventes saines, un dispositif d’aides à l’achat stable et concerté, une infrastructure de charge rapide et dense : un triptyque qui semble offrir au marché électrique allemand les clés d’une croissance rapide et continue de ses immatriculations dont l’un des objectifs est de réduire les émissions de CO2 moyennes du parc automobile.

Cette année, des véhicules électriques premiums à autonomie étendue seront commercialisés, à l’image de la Mercedes EQS, équivalent à batteries de la Classe S. Après l’hybride rechargeable, le haut de gamme bénéficiera bientôt d’une alternative 100 % électrique. De quoi réduire un peu plus les émissions dans un pays où le mix segment est supérieur à la France.

En attendant, c’est une citadine qui remporte le titre de véhicule électrique le plus vendu en 2020. Et une française en prime : la Renault ZOE. Fabriquée à Flins (Yvelines), la puce « zéro émission » s’y est écoulée à 30 381 exemplaires, faisant d’elle le modèle le plus vendu en 2020 par la marque en Allemagne.