80 000 suppressions d’emplois liés à l’électrification, Volkswagen e-Golf numéro 1 des ventes en Norvège : l’essentiel de l’actu de ce mardi

Aujourd'hui mardi 10 décembre, pour mieux négocier leur virage dans l'électrique et réduire leurs coûts, les constructeurs automobiles supprimeront plus de 80 000 postes dans les prochaines années, la compacte électrique Volkswagen e-Golf se classe numéro 1 des ventes de voitures neuves en Norvège, le Royaume-Uni voit les ventes de voitures électrifiées représenter plus de 10 % de son marché du neuf.

Royaume-Uni : outre-Manche, les voitures électriques et hybrides ont représenté 10,2 % du marché des voitures neuves au mois de novembre. Un nouveau record alors que le marché automobile du pays doit faire face aux nombreuses incertitudes liées au Brexit. Source : BreezCar

Audi Q7 : le constructeur a démarré la commercialisation de son Q7 TFSI e quattro en Europe. Le SUV hybride rechargeable abandonne sa chaîne de traction diesel-électrique au profit d’un groupe essence-électrique décliné en deux niveaux de puissance (280 kW et 335 kW). Dans les deux cas, l’autonomie WLTP en mode « zéro émission » n’excède pas 43 km. Source : Carscoops

Tesla Model 3 : parallèlement à Audi qui annonce une version à plus grande autonomie de son SUV électrique e-tron, Tesla publie une nouvelle mise à jour logicielle pour sa familiale Model 3. Une amélioration qui permet notamment de lever le bridage de la puissance de charge sur le réseau de Superchargeurs. Source : Breezcar

Norvège : 3 697 voitures électriques ont été immatriculées dans le royaume scandinave en novembre. La part de marché des modèles « zéro émission » sur le total des ventes de voitures neuves était de 36,9 %. Le modèle le plus vendu, toutes immatriculations confondues, était la Volkswagen e-Golf. Source : Electrive

Mercedes EQS : censée débarquer sur le marché d’ici deux ans, la Mercedes EQS réalise plusieurs phases de tests avant son entrée en production. Un prototype de la grande berline électrique vient en effet d’être surpris par des photographes espions en pleine séance de tests, parée de lourds camouflages. Source : Breezcar

Emplois : les constructeurs automobiles supprimeront plus de 80 000 emplois au cours des prochaines années, selon les données compilées par Bloomberg. Dans un contexte marqué par le phénomène d’électrification et les incertitudes liées au marché chinois, Audi et Daimler ont déjà annoncé la suppression de 20 000 postes. Source : Automotive News Europe