Infiniti : faute d’électrique, un concessionnaire livre une Tesla Model 3 à son client

Ne disposant pas encore de modèles électriques, un concessionnaire de la marque Infiniti a acheté et livré une Tesla Model 3 pour l’un de ses fidèles clients

Très présente sur le marché nord-américain, la marque Infiniti ne dispose pas encore de modèle 100 % électrique. Et pour satisfaire un client fidèle qui a exprimé son désir d’avoir une voiture électrique, un concessionnaire canadien n’a pas hésité à lui offrir une Tesla Model 3.





Branche premium du constructeur nippon Nissan, l’un des précurseurs en termes de mobilité électrique, Infiniti devrait sortir son premier véhicule « zéro émission » en 2021. En attendant, il s’agit de l’un des rares constructeurs haut de gamme à ne pas être doté d’une telle offre au sein de sa gamme, comparé à Audi, BMW, Mercedes-Benz ou encore Jaguar qui sont parmi ses plus grands concurrents sur le marché.

Ce qui ne l’empêche toutefois pas de proposer des voitures animées de ce type de motorisation à ses clients les plus fidèles. En effet, un concessionnaire Infiniti à Sherbrooke (Québec) n’a pas hésité à proposer à Steve Lussier, le maire de la ville, une Tesla Model 3 lorsqu’il a exprimé son désir d’avoir un modèle entièrement électrique.





Un modèle concurrent, en attendant l’offre électrique d’Infiniti

Pour la petite histoire, Steve Lussier est un client fidèle du concessionnaire depuis de nombreuses années. Voulant renouveler sa voiture, monsieur le Maire a exprimé une demande un peu spéciale, celle d’acheter une voiture électrique. Chose qu’Infiniti ne dispose pas au sein de sa gamme. Mais pour satisfaire son client, le concessionnaire a acheté une Tesla Model 3, la familiale à batterie la plus accessible de la firme de Palo Alto. Le concessionnaire explique que c’était la meilleure solution possible, en attendant l’arrivée de modèles électriques chez Infiniti.



Infiniti : pour le premium de Nissan, l’avenir s’annonce électrique et hybride

« Félicitations à M. Steve Lussier - maire de Sherbrooke - pour l’acquisition de sa nouvelle voiture, une Tesla Model 3 ! Fidèle client d’Infiniti Sherbrooke depuis de nombreuses années, il a voulu se tourner vers un véhicule électrique ! Comme plusieurs modèles électriques sont attendus d’ici 2021 chez Infiniti, nous avons trouvé une solution entre-temps ! », peut-on lire sur le compte Facebook du concessionnaire canadien.