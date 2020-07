Tesla : les Model S et X bientôt capables de recharger à 1600 km/h

À l’instar des Model 3 et Y, les Tesla Model S et X vont pouvoir exploiter à plein la puissance des Superchargeurs V3

Outre-Atlantique, Tesla vient de modifier les spécifications techniques concernant la charge à haute puissance de sa berline Model S et de son SUV Model X. Désormais, les deux véhicules électriques bénéficient de la puissance maximale (250 kW) délivrée par les Superchargeurs V3. Réduisant ainsi un peu plus les temps de parcours sur de longues distances.



Déployée en primeur dans l’État américain de Californie, la troisième génération de Superchargeurs a traversé l’Atlantique fin 2019. Délivrant une puissance de 250 kW en crête - soit plus du double de la V1 mise en œuvre au lancement de la Model S en 2012 -, cette infrastructure permettait jusqu’il y a peu aux versions « Grande Autonomie » Model 3 et Y de faire le plein d’énergie à concurrence de 1 609 km/h.

250 kW pour les nouveaux modèles

Pour tenter de limiter le phagocytage des ventes de Model 3 et Y sur le reste de la gamme, la firme de Palo Alto a lancé le mois dernier une mise à jour logicielle à distance à destination de ses Model S et X. Bienvenue, cette mise à jour a permis de faire grimper la puissance maximale acceptée par ces deux derniers véhicules à 225 kW.

Depuis quelques heures, les nouveaux modèles commandés outre-Atlantique bénéficient d’une charge à 250 kW en crête, équivalente à celles de leurs frère et sœur du segment inférieur. Une bonne nouvelle pour la gamme « premium » du constructeur californien mais qui ne concerne que les nouveaux véhicules et non ceux déjà en circulation.

Améliorations techniques et logicielles

Sur Twitter, Elon Musk a commenté un message du média américain Teslarati au sujet de cette mise à jour. Si on ignore encore si la chimie de la batterie a été améliorée, le directeur général de l’entreprise s’est contenté de préciser que certaines sections de câbles ont été augmentées afin d’éviter toute surchauffe.

Pour atteindre ce niveau de puissance, la société de la Silicon Valley qui est associée au japonais Panasonic pour la fabrication des batteries a travaillé sur l’optimisation du préconditionnement de l’accumulateur. Objectif : assurer une température optimale lors de l’arrivée au Superchargeur et bénéficier à plein de la puissance délivrée par la borne.

Tesla Superchargeur : la V3 permet de recharger 1 600 km par heure

Nouvelle chimie des batteries ?

Selon Teslarati qui a révélé l’information, Tesla a peut-être remplacé les cellules 18650 qui composent actuellement les packs batteries des Model S et X par des cellules 2170 plus récentes et performantes étrennées pour la première fois par la familiale Model 3 en 2018. Une hypothèse qui pourrait être validée par le constructeur le 22 septembre prochain, date de son « Battery Day ».

En attendant, les Superchargeurs V3 continuent à être déployés en Europe et profitent même aux propriétaires de la version d’accès de la Model 3 - baptisée Standard Plus - dont la puissance maximale de charge est passée fin 2019 de 120 à 170 kW grâce à une simple mise à jour réalisée à distance.