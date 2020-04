Tesla Cybertruck : déjà 600 000 réservations dans le monde !

LE CHIFFRE DU JOUR - Révélé au grand public le 22 novembre dernier, le Tesla Cybertruck a depuis enregistré plus de 600 000 précommandes, et ce à moins d’un an de sa commercialisation. Après la barre du demi-million passée en février, le pick-up électrique comptabilise 80 000 précommandes supplémentaires en seulement un mois.





Le Tesla Cybertruck séduit un nombre grandissant de clients. Selon les chiffres communiqués par la firme de Palo Alto, le pick-up électrique enregistrait 150 000 préservations en moins de 48 heures et 250 000 en seulement cinq jours après sa présentation. Au mois de février dernier, les membres du Cybertruck Owners Club ont indiqué que la barre des 500 000 précommandes avait été dépassée.

Aujourd’hui, le même club communique des chiffres tout aussi spectaculaires. Le modèle qui sera produit dès l’an prochain à en croire le calendrier officiel du constructeur californien, totalise actuellement 622 000 réservations, soit près de 80 000 acquéreurs supplémentaires en seulement un mois.





76 % des réservations réalisées aux États-Unis

Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants qu’ils sont supérieurs à la familiale Model 3. Rappelons en effet que le dernier modèle du constructeur n’a enregistré que 500 000 réservations 16 mois après sa présentation en mars 2016.

Néanmoins, contrairement au reste de la gamme, l’industriel ne réclame que 100 dollars d’acompte pour la réservation de son pickup d’une capacité de remorquage de 6350 kg, animé par trois moteurs électriques et capable d’effectuer le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes.



Selon le Club, les États-Unis détiendraient trois quarts des commandes avec 76,25 % des réservations, suivi par le Canada enregistrant 10,43 % et l’Australie avec 3,16 %. Pour le continent européen, 1,39 % des commandes ont été enregistrés au Royaume uni, suivi par la Norvège avec 1,11 % et l’Allemagne avec 1,05 %. La France quant à elle ne représente que 0,44 % des commandes.

