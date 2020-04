Sud-Est : 700 bornes de recharge gratuites durant l’épidémie

INFRASTRUCTURE - En signe de solidarité avec le personnel soignant qui lutte contre l’épidémie de Covid-19 et pour faciliter la recharger des véhicules électriques de celles et ceux qui travaillent durant la période de confinement, le réseau de charge public Eborn est accessible gratuitement dans 7 départements du Sud-Est de la France.



Quelques jours seulement après l’offre lancée par ChargeMap et ses partenaires à destination des infirmiers, médecins et pompiers, le réseau de charge public Eborn annonce la gratuité de son service à l’ensemble de ses utilisateurs.

7 départements du Sud-Est

Par esprit de solidarité et pour faciliter les déplacements du personnel soignant, les réseaux de 7 départements (Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Var) ne facturent pas les sessions de charge sur les quelque 700 bornes accélérées (22 kW) et rapides (50 kW) déployées en milieu urbain, rural et montagnard.

Né en 2015 et exploité par le leader européen des services pour l’énergie et les communications SPIE, Eborn permet d’accéder à cette infrastructure avec ou sans abonnement via un badge, une application smartphone ou sa carte bleue.



Créé à l’initiative des syndicats départementaux d’énergie, le réseau a enregistré un total de 47 269 charges depuis sa mise en service. De quoi parcourir, selon l’opérateur, l’équivalent de 2,9 millions de kilomètres en mode tout-électrique.