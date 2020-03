Infirmiers, médecins, pompiers : rechargez gratuitement votre voiture électrique !

INFRASTRUCTURES - Une quinzaine de réseaux de charge pour véhicules électriques en France ont rejoint le plan de soutien lancé par l’éditeur alsacien ChargeMap et destiné à rembourser les sessions de charge aux personnels soignants durant la période de confinement.



Alors que le pétrolier Total - lourdement impacté par le plongeon du cours du brut - s’apprête à distribuer gratuitement l’équivalent de 50 millions d’euros en carburants fossiles aux personnels soignants via l’émission de bons, la société strasbourgeoise ChargeMap a récemment appelé la communauté de la voiture électrique à faire preuve de solidarité, notamment en offrant la charge sur certains réseaux participants.

Une offre réservée aux personnels soignants

Éditeur d’une application web et mobile destinée à localiser les bornes de recharge dans l’espace public en Europe, l’entreprise alsacienne fondée en 2011 par Yoann Nussbaumer s’est lancée en 2017 sur le marché du badge d’accès aux infrastructures avec son ChargeMap Pass.

Rappelant que de nombreux professionnels de santé - infirmières libérales et médecins - ont opté ces dernières années pour un modèle 100 % électrique, aidés par une fiscalité attractive - exonération totale de taxe sur les véhicules de société (TVS) et plafond d’amortissement fixé à 30 000 euros - ainsi qu’un coût d’utilisation réduit (2 euros les 100 km), la société soutenue financièrement par la BPI fait appel à la solidarité et à l’entraide de la communauté hexagonale de la mobilité électrique, et ce durant toute la période de confinement liée à l’épidémie de COVID-19.

Voiture électrique : ChargeMap Pass facilite l’accès aux bornes de recharge

Remboursement a posteriori

Réservée aux infirmiers, médecins et pompiers, l’offre consiste en un remboursement des sessions réalisées sur les réseaux qui ont donné leur accord pour la non-facturation des recharges, parmi lesquels :

Alterbase (Séolis), Clem’, Corri-Door (sur les rares bornes encore opérationnelles), la Communauté urbaine du Grand Nancy, Driveco, E-Totem (Saint Etienne Métropole et Le Mans), Electric 55 Charging, Rambouillet Territoires, SDE24, SDE28, SDEA, le Territoire d’Énergie du Lot-et-Garonne, SDEM50, SUDEC, SYDEV, ZE WATT (liste régulièrement mise à jour sur le site de l’éditeur).

Seules conditions : utiliser le badge ChargeMap et demander à être remboursé de la session au plus tard 10 jours après la réception de la facture. Une initiative pour l’instant réservée à la France, renforcée par la mise à disposition temporaire de points de charge privés - appartenant à des particuliers - aux seuls personnels soignants ou à l’ensemble de la communauté, au choix du propriétaire de l’équipement.

L’avis de la rédaction

Pionnière dans la localisation de bornes de recharge pour véhicules électriques en France puis en Europe et forte d’une communauté de plus de 460 000 membres, l’application ChargeMap joue son rôle de fédérateur et de catalyseur avec ce plan de soutien. Une initiative que nous soutenons chez BreezCar à l’heure où les personnels soignants sont fortement sollicités par l’épidémie de coronavirus Covid-19 et qui, dans les prochains jours, devrait accueillir d’autres réseaux.