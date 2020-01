Renault Twingo : la version électrique débarquera à l’été 2020

MODÈLE À VENIR - Plus de sept ans après la présentation de son concept Twin-Z, Renault commercialisera la déclinaison 100 % électrique de sa petite citadine Twingo à l’été 2020. Basée sur la plateforme rallongée de la Smart, la petite sœur de la Renault ZOE devrait hériter en partie des spécifications techniques de sa cousine allemande.



Au printemps 2013, soit quelques semaines seulement après les premières livraisons de ZOE à des clients particuliers, le constructeur de Boulogne-Billancourt présentait à l’occasion de la Triennale de Milan le concept-car Twin-Z. Préfiguration de la Twingo à motorisation électrique alors programmée pour fin 2014, l’étude n’aura finalement pas droit à une version de série. Histoire de ne pas cannibaliser les ventes d’électriques du Losange sur un marché alors encore très embryonnaire.

La production aurait débuté en Slovénie

Sept ans plus tard, la petite citadine qui partage sa plateforme avec les Smart Fortwo et Forfour - désormais exclusivement proposées dans leurs variantes électriques EQ - bénéficiera bien d’une version de production. Selon nos confrères du site L’Argus, l’assemblage de la petite puce « zéro émission » aurait d’ailleurs déjà débuté à Novo Mesto (Slovénie), aux côtés des cousines allemandes.

Étape indispensable pour réduire les émissions de CO2, l’électrification partielle ou totale d’une chaîne de traction devra permettre à Renault d’atteindre ses quotas européens, sous peine de sanctions financières. Une démarche déjà entreprise sur le segment A par le groupe Volkswagen avec sa triplette Seat Mii Electric / Skoda Citigo iV / Volkswagen e-up! dotée d’une autonomie de 260 km selon le cycle mixte WLTP proche des conditions réelles d’utilisation et d’un dispositif de charge rapide au standard CCS.

Renault Twingo : l’électrique sera lancé lorsque le marché sera prêt

Autonomie, chargeur embarqué et charge rapide

Restent à connaître les spécifications techniques de la Twingo Z.E. : aura-t-elle droit au chargeur embarqué Caméléon de la ZOE, un équipement coûteux pour le segment mais qui permettrait au modèle d’exploiter à plein les milliers de bornes accélérées (22 kW) déployées sur l’ensemble du territoire français ? Bénéficiera-t-elle à l’identique de la chaîne de traction des Smart dont la capacité de la batterie (17,6 kWh) et donc l’autonomie (135 km) sont décevantes ?

Logiquement, la plateforme rallongée de la Twingo devrait permettre d’embarquer un accumulateur de plus grande taille dans le plancher et donc offrir une portée supérieure à 250 km sur une seule charge. Concernant son électromoteur partagé avec la Smart (60 kW/82 ch, 160 Nm), il devrait être logé sous le plancher du coffre arrière, à l’image de la Citroën C-Zero et de ses cousines Mitsubishi et Peugeot. Enfin, si le constructeur se décide à offrir un système de charge rapide au standard CCS (40 minutes environ pour recharger 10 à 80 % de la batterie), celui-ci devrait être proposé en option.

