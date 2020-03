Pour Volvo, investir dans l’hydrogène est un "gaspillage d’argent"

CONTROVERSE - Moins de trois après avoir annoncé que l’ensemble de ses modèles seront systématiquement proposés avec des motorisations électrifiées à compter de 2019, Volvo est aujourd’hui en mesure de proposer quatre types de chaînes de traction : l’essence, le diesel, l’hybride (rechargeable et léger) et le 100 % électrique. Seul l’hydrogène manque à l’offre du constructeur suédois.





Håkan Samuelsson, le patron de Volvo Cars, a récemment annoncé que la technologie hydrogène ne figure pas encore au programme du constructeur. Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes allemands, le PDG de l’entreprise suédoise a même indiqué qu’il s’agit d’un gaspillage d’argent à une époque où chaque centime compte et qu’il était déraisonnable de travailler en parallèle sur la voiture électrique à batteries et à hydrogène (pile à combustible).

« Nous ne pouvons pas nous permettre de développer les deux technologies en parallèle », a-t-il communiqué aux journalistes. Il fait sans doute ainsi référence à certains constructeurs européens qui viennent d’annoncer leur intention d’injecter une importante somme d’argent dans la technologie de la pile à combustible, en plus des sommes investies dans le tout électrique.





Un rendement inférieur au 100 % électrique

Selon le haut responsable de la firme de Göteborg, propriété du groupe chinois Geely, pour l’heure, en termes d’efficience et de rendement, « un véhicule électrique est meilleur qu’une voiture à hydrogène ». En effet, au cours des dernières années, les recherches dans le domaine des batteries ont énormément progressé et permettent désormais une plus grande autonomie et peuvent se recharger plus rapidement.



Immatriculations : quand l’hydrogène a 10 ans de retard sur l’électrique

À titre d’exemple, le premier modèle 100 % électrique de Volvo est désormais disponible à la commande dans l’Hexagone à un tarif d’un peu moins de 60 000 euros. De série, le XC40 offre une autonomie de 400 km sur le cycle mixte WLTP grâce à une batterie d’une capacité énergétique de 78 kWh.

Un accumulateur qui se recharge notamment à l’aide d’un chargeur embarqué de 11 kW qui permet de faire le plein d’énergie en 5 heures. Et grâce à son dispositif de charge à haute puissance (150 kW), la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en 40 minutes sur une station de type IONITY.