En 2022, les BMW X6 et X7 se convertiront à l’hydrogène

Assemblés en petite série dès 2022, les BMW X6 et X7 dopés à l’hydrogène devront concurrencer les offensives lancées par Audi et Mercedes

MODÈLE À VENIR - Engagé depuis plus de deux décennies dans le développement de la mobilité hydrogène, seul puis en partenariat avec le japonais Toyota, BMW confirme ses ambitions dans le domaine de la pile à combustible. À compter de 2022 seront ainsi produits en petite série les versions à hydrogène des SUV X6 et X7.



En septembre dernier, à l’occasion du salon de Francfort, la firme à l’hélice présentait le concept i Hydrogen Next. Basée sur le nouveau X5, l’étude animée par une chaîne de traction électrique dopée à l’hydrogène constitue une réponse au GLC F-Cell de Mercedes-Benz qui a rejoint les premières flottes expérimentales en Allemagne l’an passé.

Codéveloppée avec le partenaire nippon Toyota, la pile à combustible du concept fera l’objet d’une production en petite série courant 2022 et devra renforcer les positions de BMW sur ce marché. Dès 2015, les ingénieurs du groupe munichois présentaient deux prototypes basés sur la berline Série 5 Gran Turismo et la supercar i8 tandis que des rumeurs insistantes faisaient état d’un modèle i5 un an auparavant.

Une production en petite série dès 2022

Désormais, le constructeur allemand souhaite implanter la technologie de seconde génération développée en coopération avec Toyota sur ses imposants SUV X6 et X7. Dans une interview accordée au site Automotive News Europe, Klaus Frölich, le patron de la R&D du groupe, a confirmé ces deux nouvelles déclinaisons, tout en estimant que la troisième génération de pile à combustible qui sera mise sur le marché en 2025 sera beaucoup plus compétitive :

« Pour le moment, une transmission à pile à combustible coûte environ dix fois plus qu'une chaîne de traction électrique à batteries. Nous prévoyons de compenser ces coûts avec la troisième génération de notre système évolutif de piles à combustible d'ici 2025, ce qui pourrait se traduire par [la production] de centaines de milliers d'unités. »

Concurrence allemande et asiatique

Soulignant les incertitudes quant au type de chaîne de traction électrifiée qui s’imposera au cours de la décennie, Frölich a par ailleurs déclaré : « Nous serons en mesure de fournir la technologie lorsque la demande sera là ». Face aux projets de ses concurrents directs incarnés par Audi et Mercedes, BMW se devait de réagir en proposant en petite série des déclinaisons hydrogène de ses SUV les plus lourds que sont les X6 et X7.

En attendant ces nouveautés, le marché européen devra se contenter de modèles asiatiques et d’une transformation des utilitaires Kangoo Z.E. et Master Z.E. proposés par le français Symbio, une PME iséroise devenue la propriété des équipementiers Faurecia et Michelin. Dans l’Hexagone, Hyundai propose son NEXO à un tarif de 72 000 euros tandis que Toyota commercialise sa berline Mirai à partir de 78 900 euros. Deux modèles qui, contrairement aux voitures électriques premiums, conservent l’intégralité du bonus « écologique » fixé à 6 000 euros.

