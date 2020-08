Polestar 2 : premières livraisons en Europe

NOUVEAUTÉ - Après la Suède et la Norvège où les clients ont été livrés le mois dernier, c’est au tour de l’Allemagne d’enregistrer les premières immatriculations de la Polestar 2. Première voiture électrique du constructeur sino-suédois, la berline offre une autonomie WLTP de 470 km.



Désormais marque à part entière au sein du groupe Volvo, Polestar créé l’événement cet été sur le marché européen de la mobilité électrique avec la livraison des premiers exemplaires de sa berline familiale Polestar 2.

Autonomie WLTP de 470 km

Assemblé sur le site chinois de Luqiao, le second modèle du jeune constructeur - après le sublime coupé Polestar 1 animé par une chaîne de traction hybride rechargeable - a été livré aux clients norvégiens et suédois en juillet. Plus récemment, des clients allemands se sont vus remettre les clés de ce véhicule 100 % électrique, concurrent direct de la Tesla Model 3 destiné à une poignée de pays (la France en est exclue).

Dans le plancher, la Polestar 2 embarque une batterie Lithium-Ion d’une capacité de 78 kWh qui alimente deux électromoteurs développant une puissance cumulée de 300 kW / 408 ch (660 Nm). De quoi offrir une autonomie de 470 km sur le cycle mixte WLTP (proche des conditions réelles d’utilisation) et d’exécuter le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Prix : à partir de 58 800 euros en Allemagne

Également commercialisée en Belgique et aux Pays-Bas, la P2 est dotée d’un chargeur embarqué de 11 kW - équivalent à sa concurrente californienne - ainsi que d’un dispositif de charge à haute puissance au standard CCS (courant continu DC, 120 kW) permettant de faire le plein d’énergie (10 à 80 %) en 30 minutes environ.

Outre-Rhin où le modèle est vendu à partir de 58 800 euros (hors aides à l’achat), le premier Polestar Space a ouvert il y a seulement quelques jours à Düsseldorf (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). D’ici la fin de l’année, le constructeur en comptera 7 en Allemagne et 50 dans le monde. En attendant, les livraisons sont réalisées via les concessions de la marque sœur Volvo.

Polestar 2 : une Volvo électrique et chinoise qui cible la Tesla Model 3

L’avis de la rédaction

Probablement en raison de son mix segment favorable aux citadines et aux berlines compactes, la France n’est pas encore concernée par le lancement européen de la Polestar 2. Livrée sur le continent via le port belge de Zeebruges à l’instar de sa concurrente directe Tesla Model 3, la berline familiale assemblée dans l’ex-Empire du Milieu ne semble pas avoir suscité un grand enthousiasme auprès des acheteurs.

En témoignent la disponibilité et les délais de livraison du modèle : chez nos voisins allemands par exemple, le carnet de commandes est loin d’être rempli et une P2 commandée aujourd’hui pourra être livrée dans les prochains mois. La faute peut-être à une concurrence dont le réseau de distribution est plus étoffé, à la notoriété forte de celle-ci et à un dense réseau de Superchargeurs dont Tesla est propriétaire.

