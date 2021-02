Mercedes e-Vito : l’électrique accessible aux fauteuils roulants

VIDÉO - Premier utilitaire électrique de Mercedes-Benz Vans, l’e-Vito dans sa version extra-longue peut désormais accueillir des personnes à mobilité réduite grâce au partenariat noué avec le carrossier allemand AMF-Bruns.



À l’été 2018, la société AMF-Bruns, leader européen dans la transformation de véhicules à destination des personnes à mobilité réduite, accompagnait le constructeur chinois SAIC dans l’adaptation de son utilitaire « zéro émission » Maxus EV80. En ce début d’année, c’est au tour de Mercedes-Benz et de sa filiale utilitaires légers (VUL) de faire appel au spécialiste allemand pour adapter son e-Vito Tourer.

Jusqu’à 1 450 mm de hauteur et 356 km d’autonomie

Déclinaison transport de passagers de l’utilitaire électrique, le modèle voit le seuil du hayon arrière être découpé afin de pouvoir installer une rampe de chargement. Grâce à cette découpe, la hauteur passe à 1 500 millimètres et la rampe antidérapante intégrée, offrant un accès facile et sans obstacle à l'intérieur du véhicule. À l'aide d'une personne et d'un système de retenue du fauteuil roulant, ce dernier peut être fixé au plancher. Des ceintures électriques extra longues assurent la fixation du fauteuil roulant avant. Le véhicule peut également être équipé de la tête et du dossier « Futuresafe ».





« Un plateau de plancher abaissé assure un espace généreux dans l'habitacle avec une hauteur intérieure conforme DIN d'environ 1 450 mm dans la zone des fauteuils roulants arrière », précise le constructeur. Avec la banquette avant passagers à deux places, le véhicule peut transporter cinq personnes en plus du conducteur. Les sièges pivotants et rabattables en option de la deuxième rangée permettent également au véhicule d'être utilisé par sept personnes, à condition qu'aucun fauteuil roulant ne soit transporté.



Mercedes eVito Tourer : l’atout électrique pour accéder aux centres-villes

Animé par un électromoteur de 150 kW/ 204 ch (362 Nm), le Mercedes e-Vito Tourer embarque une batterie Lithium-Ion d’une capacité de 100 kWh offrant une autonomie de 356 km sur le cycle mixte WLTP. Facturé 57 275 euros H.T. avec un châssis extra-long (5 370 mm), le véhicule reçoit de série un chargeur embarqué de 11 kW (10h sur une borne adaptée) et est compatible avec les bornes rapides au standard CCS (50 kW DC, 10 à 80 % en 80 minutes). En option, il peut se connecter aux bornes à haute puissance CCS du réseau IONITY (110 kW, 10 à 80 % en 45 minutes). Les frais de transformation sont quant à eux directement facturés par le carrossier.