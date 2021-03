Mercedes Classe C : autonomie de 100 km pour l’hybride rechargeable

Avec une capacité de batterie doublée, les nouvelles Mercedes Classe C 300e et 300de offrent une autonomie électrique supérieure à 100 km

NOUVEAUTÉ - Commercialisée l’été prochain, la cinquième génération de la Mercedes Classe C emprunte ses lignes et ses technologies au vaisseau amiral Classe S. Disponible en carrosseries berline et break, la familiale de Stuttgart accueillera deux chaînes de traction hybrides rechargeables dont l’autonomie électrique sera supérieure à 100 km.



Pour répondre aux réglementations actuelles et futures en matière d’émissions de CO2, les constructeurs automobiles premiums électrifient la quasi-totalité de leurs modèles. Après les Audi A3 e-tron et Mercedes Classe C 350e lancées au milieu des années 2010 avec une batterie Lithium-Ion dont la capacité était inférieure à 10 kWh, la tendance est à l’hypertrophie des accumulateurs. À commencer par les lourds et imposants SUV BMW X5 et Mercedes GLE hybrides rechargeables qui l’ont initiée avec des autonomies « zéro émission » doublées voire triplées par rapport aux premières générations de ces deux modèles.

Batterie d’une capacité de 25,4 kWh

Désormais, cette tendance touche également les segments inférieurs avec le lancement du cinquième opus de la familiale Classe C de Mercedes-Benz. Révélée le 23 février dernier, la nouvelle mouture qui reprend de nombreux éléments stylistiques et technologiques à sa grande sœur Classe S héritera dans les prochains mois de deux groupes hybrides rechargeables appelés à côtoyer certaines mécaniques électrifiées a minima via le système d’hybridation légère 48 V.

Respectivement basées sur un 4 cylindres 2.0 essence et diesel, les C 300e et C 300de voient ainsi la capacité de leurs batteries doubler pour atteindre un total de 25,4 kWh. Soit davantage que la première version de la Nissan LEAF, longtemps voiture électrique la plus vendue de la planète. Selon la firme à l’étoile, cette énergie embarquée devrait offrir une autonomie supérieure à 100 km en mode électrique sur le cycle mixte WLTP, proche des conditions réelles d’utilisation.

130 ch électriques et charge rapide en 30 mn

Alors que la machine électrique de l’hybride 48 V se contente d’une puissance de 20 ch, celle présente sur les hybrides rechargeables développe 95 kW / 130 ch en crête et un couple maxi de 440 Nm. De quoi offrir une excellente polyvalence au quotidien, renforcée par une vitesse max bridée électroniquement à 140 km/h en mode « zéro émission ». Dotée de différents modes de conduite - dont les modes électrique, Hold pour maintenir la charge de la batterie et Hybride pour une gestion automatique des deux énergies -, la nouvelle Classe C sera dotée d’un dispositif de conduite à une seule pédale.

Si Daimler, la maison-mère du constructeur, n’a pas encore détaillé toutes les caractéristiques techniques de son nouveau modèle à très faibles émissions qui sera commercialisé peu de temps après le reste de la gamme, on sait d’ores et déjà qu’un chargeur embarqué de 11 kW sera disponible en Allemagne et sur certains marchés européens. En option, les Classe C 300e et C 300de pourront bénéficier d’un dispositif de charge rapide au standard CCS (prise Combo 2) limité à 55 kW. Sur une station compatible, l’accumulateur peut être rechargé en seulement 30 minutes (de 10 à 80 %).