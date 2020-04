Kia K3 EV : une familiale électrique avec 400 km d’autonomie … réservée à la Chine

VU À L’ÉTRANGER - Présentée en novembre dernier à l’occasion du salon automobile de Guangzhou, la version tout électrique de la Kia K3 entrera en production au mois de juin prochain. Les premières livraisons de cette familiale offrant environ 400 km d’autonomie interviendront en Chine dans le courant de l’automne.



Lors de l’édition 2019 du salon automobile de Guangzhou, le constructeur sud-coréen présentait pas moins de 11 nouveautés dont 3 modèles à chaîne de traction électrifiée. Outre les SUV KX3 et Futuron, Kia y a également présenté une berline familiale animée par une motorisation 100 % électrique, la K3 EV. Une version « zéro émission » de la K3, déjà disponible sur le marché chinois avec des motorisations essence et hybride rechargeable.

« Kia Motors vise à présenter sa vision de l’avenir avec la KX3, le Futuron et la K3 EV. En encourageant l’innovation en matière de produits, de technologie et de satisfaction des clients, Kia Motors répond activement aux changements rapides qui s’opèrent sur le marché automobile chinois », avait alors souligné Li Feng, le directeur général de la coentreprise Dongfeng Yueda Kia Motors.





Batterie de 56,5 kWh et puissance de 184 ch

Aujourd’hui, selon nos confrères du site Autohome, le constructeur se prépare à lancer la production du modèle, prévue pour le mois de juin prochain. La source indique également une commercialisation censée se tenir au moins de septembres de cette année.

À sa sortie, la Kia K3 sera équipée d’un moteur synchrone à aimant permanent assemblé par l’équipementier allemand Continental Automotive System. Un bloc moteur qui devrait offrir des capacités et caractéristiques similaires à celles de la nouvelle Hyundai Lafesta EV, également révélée sur le même salon automobile chinois. On s’attend donc à une puissance de 135 kW / 184 ch et à une batterie provenant du fabricant chinois CATL d’une capacité de 56,5 kWh. Le tout pour une autonomie de 490 km sur l’ancien cycle NEDC. Soit environ 400 km sur le cycle mixte WLTP, plus proche des conditions réelles d’utilisation.