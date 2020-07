Ford F-150 Hybride : premiers pas dans l’électrification

NOUVEAUTÉ - Véhicule le plus vendu du continent nord-américain depuis près de 30 ans, le Ford F-150 accueille une treizième génération. Avec sa carrosserie en aluminium léger, son générateur d’électricité et sa chaîne de traction « full hybride », la nouvelle mouture se veut plus sobre et polyvalente. Reste à convaincre le marché de ses atouts, notamment en matière de consommations et d’émissions.



En tête des ventes de véhicules neufs tous segments et catégories confondus aux États-Unis, celui qui a représenté près d’un tiers des ventes de Ford dans le pays en 2019 - soit 900 000 unités écoulées - s’offre une chaîne de traction hybride essence-électrique à l’occasion du lancement de sa treizième génération. Un premier pas dans l’électrification du pickup auquel le constructeur à l’ovale bleu compte également greffer une motorisation 100 % électrique d’ici deux ans.

Batterie Lithium-Ion refroidie par liquide

Sous le capot, le nouvel F-150 hybride baptisé PowerBoost accueille un V6 bi-turbo Ecoboost de 3,5 litres de cylindrée associé à un électromoteur développant une puissance de 35 kW / 47 ch. Installé dans la boîte de vitesses automatique à 10 rapports, ce dernier est alimenté par une batterie Lithium-Ion d’une capacité énergétique de 1,5 kWh placée dans le plancher et refroidie par liquide. Une position qui ne nuit ni à l’habitabilité, ni au volume de chargement.

Outre sa mission de soulager le V6 lors des phases d’accélération et de reprise - et donc de réduire les consommations et émissions de CO2 - et de récupérer l’énergie cinétique au freinage, la partie électrique joue également un rôle de générateur embarqué. Délivrant jusqu’à 7,2 kW de puissance en option (2,4 kW de série), celle-ci a la capacité d’alimenter en énergie des machines-outils via des prises.

Premier pickup « full hybride »

Assemblée dans l’usine américaine de Dearborn (Michigan) qui bénéficiera d’un investissement total de 700 millions de dollars dans le cadre de sa modernisation, cette nouvelle génération du F-150 est dotée d’une capacité de remorquage équivalente à 5,44 tonnes et accueille de nombreuses aides à la conduite parmi lesquels un assistant de conduite semi-autonome - disponible à l’automne 2021 via une mise à jour logicielle à distance - ainsi qu’un système destiné à faciliter les manœuvres avec une remorque.

Décliné en deux ou quatre roues motrices, le Ford F-150 PowerBoost devient ainsi le premier pickup « full hybride » du marché, le RAM 1500 présenté en 2018 au salon de Detroit se contentant d’une hybridation légère 48 V. Si le constructeur n’a pas encore communiqué quel type de carrosserie sera concerné par cette motorisation ainsi que sa puissance totale (estimée à 450 ch), il a en revanche confirmé que l’ensemble des finitions - de la modeste XL jusqu’à la fastueuse Limited - pourront accueillir cette technologie. Reste désormais à connaître les tarifs et, surtout, l’appétence des clients nord-américains.

