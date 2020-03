Citroën : une première électrique "accessible à tous" révélée le 27 février

Probablement basée sur le concept AMI One, la première voiture électrique conçue en interne par Citroën sera officiellement révélée le 27 février prochain

MODÈLE À VENIR - Dans l’objectif de démocratiser la mobilité électrique, Citroën nous donne rendez-vous le 27 février prochain pour découvrir un nouveau véhicule « zéro émission ». Annoncé sur les réseaux sociaux, le modèle est censé rendre la « mobilité électrique accessible à tous. »





Très actif sur le terrain de l’électrification, Citroën devrait dévoiler dans les prochaines semaines plusieurs nouveautés. À en croire Linda Jackson - elle fut directrice de la marque jusqu’à la mi-janvier -, en tout, six nouveaux modèles feront leur apparition au catalogue dans les toutes prochaines années. Parmi ces nouveautés, une version restylée de la C3, une déclinaison à batterie de la C4 qui devrait montrer le bout de son capot à l’autonome lors du Mondial de l’Automobile de Paris ainsi que le C5 Aircross Hybrid qui sera livré à la fin du printemps.

Mais aujourd’hui, soit quelques semaines après avoir annoncé clairement son intention de démocratiser la voiture électrique, dans un slogan largement inspiré de Volkswagen, la marque tricolore semble être prête à dévoiler un premier modèle « zéro émission » à prix abordable. Près de dix ans après le lancement de la Citroën C-Zero, petite citadine électrique basée sur la Mitsubishi i-MiEV.





Un quadricycle urbain avec 100 km d’autonomie ?

Le constructeur vient effectivement d’annoncer dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux son arrivée, accompagné d’un message précisant : « Depuis 100 ans, Citroën rend les automobiles accessibles à tous. En 2020, Citroën mettra l’électrique à la disposition de tous ». Une vidéo révélant notamment une calandre entièrement fermée, suggérant qu’il s’agit bien d’un véhicule électrique, doté d’une calandre avant sur laquelle les chevrons sont rétroéclairés et où les optiques de phare sont ronds.



Ëlectric for All : quand Citroën copie le slogan de Volkswagen

Pour l’heure, on ignore encore tout de ce futur véhicule. L’industriel nous donne rendez-vous le 27 février pour sa présentation officielle. Mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un quadricycle lourd inspiré du Concept Ami One, révélé il y a moins d’un an lors du salon de Genève. Un prototype de voiture sans permis biplace doté d’une vitesse maximale limitée à 45 km/h offrant jusqu’à 100 km d’autonomie, idéal pour des déplacements dans un environnement urbain.

Galerie de photos