Ëlectric for All : quand Citroën copie le slogan de Volkswagen

Plus d’un an après le lancement du slogan Electric for All par Volkswagen à l’occasion de la présentation de sa plateforme MEB dédiée aux voitures électriques, Citroën lance un « motto » similaire : Ëlectric for All. Seule différence : le tréma. Et contrairement au constructeur allemand qui le réserve aux modèles « zéro émission », le français l’applique à l’ensemble de sa gamme électrifiée.



Septembre 2018 : Volkswagen présente en grande pompe sa nouvelle plateforme Modular Elektro Baukasten (MEB) dans l’usine de Dresde, en Allemagne. Destinée à accueillir des dizaines de millions de voitures électriques issues des différentes marques du groupe, cette base technique est accompagnée d’une promesse lors de sa présentation : « Electric for All » ou l’ambition de rendre l’électrique accessible au plus grand nombre.

6 modèles électriques ou hybrides rechargeables

Hier, jeudi 12 décembre 2019, Linda Jackson, la directrice de la marque Citroën a publié sur le réseau social Twitter le message suivant : « Depuis 100 ans, Citroën démocratise l’accès à l’automobile. En 2020, Citroën rendra les véhicules à faibles émissions accessibles à tous, avec 6 modèles électrifiés. Hâte de vous les présenter ! » Suivi des hashtags #ËlectricForAll et #GoElectricWithPSA. Le tout accompagné d’un nouveau logo : la lettre Ë surmontée d’un tréma.

Si le message est enthousiasmant pour la marque aux chevrons que certains pensaient moribonde face à l’avalanche de nouveautés électrifiées dans les catalogues des autres marques du groupe PSA (DS, Opel et Peugeot), la direction de la communication aurait été mieux inspirée de créer un slogan plus original que celui créé par Volkswagen il y a maintenant plus d’un an.

Citroën C4 Cactus : une première électrique pour les chevrons

Ë pour les électriques, H pour les hybrides rechargeables

Cette maladresse mise à part, l’annonce de la présentation de 6 nouveaux modèles électriques ou hybrides rechargeables pour 2020 est une excellente nouvelle pour le marché. Doté d’une gamme « zéro émission » composée des Citroën C-Zero - une citadine reposant sur la nippone Mitsubishi i-MiEV -, E-Méhari - jumelle de la Bolloré Bluesummer - et E-Berlingo, le constructeur tricolore s’apprête à renouveler intégralement son offre à faibles émissions de CO2.

Outre l’arrivée du SUV C5 Aircross à chaîne de traction hybride rechargeable, Citroën présentera l’an prochain la troisième génération de la C4 - remplaçante du C4 Cactus - qui bénéficiera d’une version électrique ainsi que trois nouveaux utilitaires à batteries (e-Jumpy, e-Jumper et e-Berlingo). Si les modèles électriques hériteront du logo vert « Ë », les hybrides rechargeables bénéficieront du logo « H », lui aussi en vert et surmonté d’un tréma.