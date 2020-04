Camions à hydrogène : Daimler et Volvo Trucks s’associent

Concurrents, Daimler Trucks et Volvo Trucks créent une alliance dans le cadre d’une entreprise commune financée à hauteur de 1,2 milliard d’euros. L’objectif étant de construire des piles à combustible (hydrogènes) destinées aux poids lourds.



Dans le cadre d’une alliance d’un investissement total de 1,2 milliard d’euros, le groupe allemand Daimler Trucks et son homologue suédois Volvo Trucks, spécialistes des camions et bus, viennent de signer un accord préliminaire pour la création d’une entreprise commune dont l’objectif sera de « développer, produire et commercialiser des systèmes de piles à combustible pour des applications de véhicules lourds et d’autres cas d’utilisation ».

Un accord définitif est attendu pour le troisième trimestre et devrait être conclu avant la fin de 2020. Selon le communiqué émis par Mercedes-Benz mardi, la firme de Stuttgart souhaite regrouper toutes ses activités sur cette technologie, dont le suédois « Volvo acquerra 50 % pour près de 0,6 milliard d’euros ».



En Suisse, Hyundai va fournir 600 camions à hydrogène supplémentaires

Mutualiser et diminuer les coûts de R&D

« En créant cette coentreprise, nous montrons clairement que nous croyons dans les piles à combustible pour poids lourds », explique Martin Lundstedt, président de Volvo Group. De son côté, la division poids lourds du groupe allemand indique que cette alliance « va diminuer les coûts de recherche et de développement pour les deux groupes et accélérer la mise sur le marché de piles à combustible. »

L’objectif des deux entreprises est de produire en série des piles au cours de la deuxième moitié de la décennie. Selon les deux acteurs, l’hydrogène représente la meilleure alternative aux véhicules électriques à batteries sur les longues distances. L’autonomie que propose ce type de chaîne de traction est en effet largement supérieure à celle proposée par les véhicules 100 % électriques et le temps de charge est aussi largement réduit. Fin 2017 pourtant, le groupe de Göteborg estimait que l'avenir du poids lourd se trouvait dans la batterie et non dans l'hydrogène ...