BMW iX3 : le X3 électrique offrira 440 km d’autonomie dès la fin 2020

Déjà disponible en versions essence, diesel et hybride rechargeable, le BMW iX3 sera commercialisé dès la fin 2020 dans une variante 100 % électrique

MODÈLE À VENIR - Dévoilé sous la forme d’un concept-car en 2018 à l’occasion du salon de Pékin, la variante 100 % électrique du BMW X3 rejoindra les chaînes de montage dès cette année. En attendant, le constructeur bavarois communique une poignée de caractéristiques de son futur modèle, notamment son autonomie (440 km) et la capacité de sa batterie (74 kWh).



Un peu moins de deux ans après sa présentation officielle au salon de Pékin au printemps 2018, l’iX3, version « zéro émission » du SUV familial BMW X3 et second modèle électrique de la marque bavaroise après le lancement à l’autonome 2013 de la citadine i3, va enfin devenir réalité. Selon BMW, il entrera en production dans les prochains mois et débarquera en concession vers la fin de l’année.

En termes de puissance, l’entreprise allemande confirme les chiffres communiqués lors de la présentation du concept. Le nouveau BMW iX3 disposera en effet d’un moteur électrique monté sur l’essieu avant développant 286 ch / 210 kW et 400 Nm de couple maximal.





Un pack de 74 kWh pour 440 km d’autonomie

En ce qui concerne les détails sur la batterie, le SUV électrique embarquera un pack de 74 kWh qui sera installé sous le plancher pour optimiser l’habitabilité. Un accumulateur qui lui offrira une autonomie d’un peu plus de 440 km, selon le cycle WLTP proche des conditions réelles d’utilisation. BMW indique également qu’il aura une consommation inférieure à 20 kWh / 100 km.



Par contre, pour ce qui est du système de charge, le constructeur à l’hélice n’a encore rien révélé jusqu’ici. Mais à en croire les indiscrétions de ces derniers mois, il se pourrait qu’il dispose d’une capacité de charge à haute puissance (courant continu DC, prise Combo 2) jusqu’à 150 kW permettant de recharger la batterie de 10 à 80 % en seulement 20 minutes.

À sa sortie, l’iX3 complètera la gamme X3 de BMW, désormais seul modèle du constructeur à disposer d’une offre complète en termes de motorisation (essence, diesel, hybride rechargeable et électrique).

Galerie de photos