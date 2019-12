BMW i3 : la citadine électrique sera produite jusqu’en 2024

Pour rester dans la course à l’autonomie, la BMW i3 devrait bénéficier d’une batterie de plus grande capacité début 2021

Lancée en 2013, la citadine électrique i3 bénéficiera d’une carrière particulièrement longue au sein du catalogue BMW. Alors que les rumeurs faisaient état d’une fin de production imminente, le constructeur allemand confirme que son modèle sera une nouvelle fois mis à jour et continuera à être assemblé sur le site de Leipzig jusqu’en 2024.



Écoulée à plus de 150 000 exemplaires dans le monde depuis sa mise sur le marché en 2013, la première voiture électrique de grande série de BMW restera bien au catalogue du constructeur munichois. Au moins jusqu’en 2024.

Batterie de plus grande taille attendue en 2021

Alors que les modèles « zéro émission » de nouvelle génération à l’image des SUV BMW iX3 et iNEXT ainsi que la berline i4 seront commercialisés sous deux ans et que les premières indiscrétions faisaient état de la disparition pure et simple de la gamme i dédiée aux motorisations alternatives et composée de la citadine i3 et de la supercar i8 à chaîne de traction hybride rechargeable, c’est le directeur de l’usine ultra-moderne de Leipzig, Julian Friedrich qui, dans une interview accordée au quotidien Leipziger Volkszeitung, a confié que « l’i3 continuera d’être construite jusqu’en 2024. » Confirmant les déclarations d’Oliver Zipse, le nouveau PDG du groupe, faites en octobre dernier.

À l’instar des Nissan LEAF et Renault ZOE respectivement commercialisées en 2010 et 2012 sur le Vieux Continent, la BMW i3 a bénéficié d’un processus d’amélioration continue. D’une capacité totale de 22 kWh à son lancement, la batterie Lithium-Ion logée dans le plancher du véhicule a progressé à 33,2 kWh en 2016 puis à 42,2 kWh il y a un an. Un surplus d’énergie qui lui permet de parcourir jusqu’à 310 km sur une seule charge selon le cycle mixte WLTP, proche des conditions réelles d’utilisation.



BMW i3 et i3S (2019) : 5 choses à savoir sur la citadine électrique

Et si la supercar i8 ne sera pas renouvelée l’an prochain, l’i3 qui poursuit sa carrière devrait encore bénéficier d’amélioration technique, probablement début 2021. Parmi les évolutions attendues pour rester dans la course à l’autonomie : une batterie de plus grande taille.

