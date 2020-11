Bentley : "nos clients sont prêts à rouler électrique"

Plus que centenaire, la luxueuse filiale du groupe Volkswagen s’apprête à faire sa révolution électrifiée. Dès 2026, l’ensemble des modèles sera exclusivement animé par une motorisation hybride rechargeable ou électrique. Quatre ans plus tard, Bentley ne proposera plus que des véhicules « zéro émission » à son catalogue. Un changement de paradigme qui doit faire du britannique le constructeur le plus vertueux de sa catégorie.



Investis dans d’ambitieux programmes d’électrification, nombreux sont les groupes automobiles à vouloir transformer au moins l’une de leurs marques en vitrine électrique. À l’image de Daimler et de sa filiale Smart dont les Fortwo et Forfour ne sont désormais disponibles en Europe qu’avec la seule variante « zéro émission » ou encore de MINI dont les indiscrétions laissent entendre que la maison-mère BMW souhaiterait la transformer en marque dédiée à l’électrique.

Une marque 100 % électrifiée dès 2026

Plus récemment, le groupe Volkswagen a officiellement annoncé que sa marque de luxe Bentley ne proposera à son catalogue mondial plus que des modèles exclusivement alimentés par des batteries.

Après avoir lancé la déclinaison hybride rechargeable de son SUV Bentayga - animé par une chaîne de traction issue du cousin Porsche Cayenne E-Hybrid -, la firme de Crew commercialisera l’an prochain deux nouveaux modèles essence-électrique. Probablement la version restylée du Bentayga ainsi que la déclinaison électrifiée de la berline Flying Spur dont le prototype avait été aperçu sur route ouverte il y a déjà plus d’un an.

Dès 2026, seuls les véhicules électriques et hybrides rechargeables pourront encore figurer au catalogue, tandis que la seconde catégorie - considérée comme une technologie de transition - disparaîtra en 2030 au profit de la première.

Bentley : son premier modèle électrique sera lancé avant 2025

Une électrique avec 650 km d’autonomie

Dans son plan de rationalisation de son portefeuille de marques, le groupe allemand entend se séparer des filiales qui occupent des marchés dits de « niche », à l’instar de l’alsacien Bugatti dont la cession au croate Rimac - détenu à hauteur de 15,5 % par Porsche - spécialisé dans la mobilité électrique pourrait être actée dans les prochains mois. En revanche, Volkswagen ne se séparera pas de Bentley qui bénéficiera de la plateforme commune PPE codéveloppée par Audi et Porsche.

Si les rumeurs concernant l’entrée de l’entreprise au B ailé dans le giron d’Audi n’ont pas encore été officialisées par Wolfsburg, une telle hypothèse serait profitable aux deux parties, l’allemand travaillant dans le cadre du projet Artemis au développement d’un véhicule électrique à autonomie étendue (650 km) dont la mise sur le marché est attendue en 2024.

Date à laquelle Bentley lancera son premier modèle « zéro émission », selon un calendrier récemment révélé par le PDG Adrian Hallmark qui, concomitamment, précisait que cette nouvelle stratégie doit initier un « changement de paradigme dans l'ensemble de notre entreprise, avec crédibilité, authenticité et intégrité. D'ici dix ans, Bentley passera d'une entreprise de voitures de luxe centenaire à un nouveau modèle de luxe durable et entièrement éthique. »

Bentley EXP 12 : un coupé électrique découvrable à Genève

L’avis de la rédaction

Avec l’officialisation d’une électrification complète de sa gamme d’ici 2030, la firme de Crew amorce un virage à 180 degrés. Une stratégie qui devra reléguer au musée l’imposant W12 qui anime plus de la moitié des nouvelles Bentley commercialisées dans le monde. Un bloc noble et puissant mais particulièrement émetteur (plus de 260 g de CO2/km selon les modèles).

Une véritable révolution que les clients sont « prêts » à accepter, selon Chris Craft, directeur des ventes et du marketing du constructeur. « 55 % d’entre eux se disent intéressés dès aujourd’hui par une Bentley électrique. Il faut dire que ce type de motorisation colle parfaitement à notre marque : le couple énorme des moteurs électriques permet des accélérations sans effort, qui font la spécificité de nos modèles ».

Aussi radicale soit-elle, cette stratégie a été publiquement initiée en mars 2017, lors de la présentation au salon de Genève du concept Bentley EXP 12 Speed 6. Un coupé électrique découvrable inspiré de l’étude EXP 10 à chaîne de traction hybride rechargeable révélée deux ans plus tôt sur ce même événement.

Début 2018, le groupe Volkswagen révélait que ses marques premium et luxe - dont Audi, Porsche et Bentley - partageront lors de la décennie suivante une plateforme modulaire commune destinée à accueillir uniquement des modèles à batteries. Désormais, ingénieurs et designers planchent sur un modèle de série dont la commercialisation est programmée en 2024.

