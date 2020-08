Wacker Neuson EZ17e : la mini-pelle électrique aussi performante qu’un diesel

VIDÉO - Particulièrement destinés aux chantiers de construction réalisés dans les centres-villes et en intérieur, les pelles et autres chargeurs à chaîne de traction électrique investissent les catalogues d’un nombre croissant de constructeurs. Dernier exemple en date : l’allemand Wacker Neuson et sa pelle EZ17e dont les performances sont équivalentes au thermique.



Encouragé par le durcissement de la réglementation - notamment dans le cadre de travaux conduits en milieu urbain -, le phénomène d’électrification touche à son tour les engins de chantier. Après la phase de présentation des premiers prototypes hybrides diesel-électrique, la transformation spectaculaire d’une pelle Caterpillar de 26 tonnes ou encore celle d’une benne basculante Komatsu destinée à transporter 71 tonnes de roches, place à la commercialisation en grande série de pelles et chargeurs électriques.

Élargissement de la gamme électrique

Si le suédois Volvo a annoncé début 2019 la mise sur le marché d’une gamme complète de chargeurs sur pneus (EC15 à EC27) et d’excavatrices électriques (L20 à L28) d’ici la mi-2020, l’allemand Wacker Neuson élargit lui aussi progressivement sa gamme « zéro émission ».

Basée à Munich (Bavière), l’entreprise fondée en 1848 vient en effet d’annoncer la commercialisation de la version électrique de sa mini-pelle EZ17e. Désormais, la gamme animée par une chaîne de traction dotée d’un accumulateur Lithium-Ion compte 12 membres, allant de la pilonneuse à la plaque vibrante, en passant par le dumper et le chargeur sur pneus.

Autonomie d’une journée et recharge en 4h

Alimentée par une batterie d’une capacité utile de 23,4 kWh, l’EZ17e de 1,7 tonne offre des performances et une durée de fonctionnement équivalentes à son homologue thermique. Si le constructeur ne révèle pas l’autonomie de son engin qui varie en fonction de l’intensité de l’utilisation, il précise toutefois que l’appareil peut être utilisé sur une journée de travail type sans faire le plein d’énergie et qu’il peut être branché sur toutes sources d’alimentation (de 100 à 415 Volts) réduisant le temps de charge à 4 heures environ.

Essentiellement destiné aux chantiers en centre-ville et en intérieur, le nouvel engin rejoindra la gamme « zéro émission » de Wacker Neuson disponible à la location sur 5 sites en Allemagne (Munich-Nord, Stuttgart, Francfort, Hambourg et Berlin-Nord).

« Avec cette opération, nous voulons nous assurer que davantage de clients sont convaincus par nos engins zéro émission dans la pratique » a déclaré Axel Fischer, directeur général de l’entreprise en Allemagne. « Nos clients peuvent tester les alternatives sans émission sur leurs propres chantiers, sans risque, et ne payer qu'à partir du troisième jour de la période de location. Avec cette campagne, nous souhaitons réduire la peur du contact avec les machines électriques - cela fonctionne mieux lorsque nos clients utilisent les machines dans la pratique. »

Batterie solide : Caterpillar investit dans la start-up Fisker

Durcissement des réglementations

En élargissant sa gamme électrique initiée en 2015 avec une pilonneuse alimentée par batterie, le constructeur anticipe le durcissement des réglementations et des exigences en matière de protection de l'environnement et des utilisateurs. En Suisse, la loi sur les marchés publics qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 dispose que les fonds publics doivent être utilisés de manière écologiquement et socialement durable, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les projets de construction publics et les engins de construction utilisés.