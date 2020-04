Volkswagen Tiguan GTE : l’hybride rechargeable confirmé pour 2020

Cinq ans après la présentation du concept, la version hybride rechargeable du Volkswagen Tiguan sera commercialisée au second semestre

MODÈLE À VENIR - Révélé en plein scandale sur le Dieselgate, le concept Volkswagen Tiguan GTE a vu sa mise en production être repoussée. Sous la pression des normes d’émissions de CO2, le constructeur finalise les tests de son SUV hybride rechargeable dont la commercialisation interviendra au second semestre 2020.



Présenté sous la forme d’un prototype proche de la série lors de l’édition 2015 du salon de Francfort, le Tiguan GTE animé par une chaîne de traction hybride rechargeable réapparaissait quelques mois plus tard à Detroit dans une inédite version 7 places à transmission intégrale baptisée Active Tourer.

Une version essence-électrique repoussée

Attendu en concession courant 2017, le troisième membre de la famille GTE - après la Golf et la Passat - verra finalement sa version de production être repoussée dans un contexte marqué par de fortes incertitudes liées aux révélations sur le scandale du Dieselgate.

Tandis que la huitième génération de la compacte Golf et de la familiale Passat - déclinée en carrosseries berline et break - bénéficient cette année d’une variante essence-électrique améliorée - avec notamment une nouvelle batterie d’une capacité totale de 13 kWh offrant une autonomie électrique mixte WLTP d’environ 50 km -, le Tiguan électrifié redevient d’actualité, comme en témoignent les photos « espion » publiées par nos confrères du site Carscoops.

Volkswagen Tiguan GTE : le grand absent du Mondial de Paris

Autonomie électrique de 50 km

Au programme de cette déclinaison à très faibles émissions de CO2 qui reposera sur la version restylée du SUV compact : un 4 cylindres 1,4 l essence de 110 kW / 148 ch associé à un électromoteur de 84 kW / 112 ch. Développant une puissance cumulée d’environ 245 ch, l’ensemble sera piloté par une boîte automatique DSG6 à double embrayage et à 6 rapports et sera alimenté par une batterie Lithium-Ion de 13 kWh offrant une autonomie d’environ 50 km (vitesse maxi bridée à 135 km/h) en conditions réelles d’utilisation.

Cousin du Seat Tarraco FR PHEV, le Tiguan GTE devra toutefois se contenter d’une unique traction avant (pas de transmission intégrale via un second moteur électrique posé sur l’essieu arrière). Attendue au second semestre de cette année, sa commercialisation pourrait toutefois être repoussée de quelques mois en raison de la pandémie de Covid-19 qui paralyse actuellement le continent européen.

Galerie de photos