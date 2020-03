Touareg R eHybrid : un SUV hybride rechargeable survolté signé Volkswagen

NOUVEAUTÉ - Volkswagen poursuit sa campagne d’électrification avec la présentation d’une toute nouvelle génération du SUV Touareg. Une version plus musclée badgée R eHybrid avec au programme une motorisation hybride rechargeable de plus de 460 ch et 700 Nm de couple, faisant de cette déclinaison la version du Touareg la plus puissante du catalogue.





Dans le cadre de son offensive sur le marché des véhicules électrifiés, Volkswagen dispose d’une petite gamme de voitures hybrides rechargeables, avec en premier lieu la Golf GTE - dont la huitième génération vient d’être dévoilée - suivie par la Passat GTE dans ses versions berline et break. Un autre modèle issu de la marque allemande vient élargir la gamme et sera présenté demain mardi, via une conférence de presse en ligne.

Il s’agit du Volkswagen Touareg de nouvelle génération qui adopte une chaîne de traction hybride rechargeable sous son capot. Un système combinant un bloc essence V6 3,0 TSI de 340 ch et un moteur électrique de 136 ch pour une puissance cumulée de 462 ch et un couple maxi de 700 Nm. Un groupe relié à une transmission intégrale 4Motion et piloté par une boîte automatique à huit rapports et un blocage de différentiel central qui sert de boîte de transfert.





Batterie de 14,1 kWh et émissions de CO2 contenues

Au niveau des performances, le gros SUV allemand - cousin de l’Audi Q7 - propose une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes. Bien que l’autonomie reste encore inconnue, on sait que le Touareg e eHybrid sera équipé d’une batterie d’une capacité énergétique de 14,1 kWh qui devrait permettre de rouler théoriquement entre 30 à 35 km en mode « zéro émission ». Selon la marque, il lui sera également possible d’évoluer en mode tout électrique jusqu’à 140 km/h et consommera très théoriquement quelque 3,5 l/100 km sur le cycle mixte WLTP pour des émissions moyennes équivalentes à 80 g de CO2/km.



Volkswagen Golf GTE : deux hybrides rechargeables, sinon rien !

Pour ce qui est de l’esthétique et des équipements, le modèle adopte un look plutôt agressif avec de nouveaux pare-chocs, des prises d’air agrandies, une calandre et des coques de rétroviseurs peintes en noirs, des jupes latérales et des finitions noires brillantes. Il adopte également des jantes en alliage noire de 20 pouces (en série) dont la taille peut grimper jusqu’à 22 en option. À l’intérieur, un écran tactile de 15 pouces trône au milieu de la console centrale, se joignant aux compteurs numériques. Rendez-vous dans quelques heures pour découvrir en ligne cette nouveauté qui viendra renforcer la gamme essence-électrique du constructeur.

Galerie de photos