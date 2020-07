Volkswagen Tiguan hybride rechargeable : ne l’appelez pas GTE mais eHybrid !

NOUVEAUTÉ - Assemblé à plus de 6 millions d’exemplaires depuis sa mise sur le marché, le Volkswagen Tiguan passe par la case restylage, quatre ans après le lancement de la seconde génération. Au programme de ce nouvel opus : un rajeunissement esthétique discret, une nouvelle console centrale et une chaîne de traction hybride rechargeable. Baptisée eHybrid, celle-ci offre jusqu’à 50 km d’autonomie réelle en mode tout électrique.



Véritable bestseller mondial, le SUV compact de la firme de Wolfsburg bénéficie d’un restylage de mi-carrière bienvenu, quelques mois après l’arrivée en concession de la huitième génération de Golf. Et à l’instar de sa sœur berline, le Tiguan adopte une chaîne de traction hybride rechargeable dont le prototype proche de la série a été révélé pour la première fois en septembre 2015, au salon de Francfort, en pleines révélations sur le scandale du Dieselgate.

Restylage et aides à la conduite

Cinq ans plus tard, le modèle qui a été produit à très exactement 910 926 exemplaires dans le monde en 2019 reçoit enfin le privilège de partager la motorisation à très faibles émissions de CO2 avec la nouvelle Golf. Mais contrairement à cette dernière qui conserve le label GTE - tout comme la berline Passat -, le Tiguan électrifié adopte l’appellation eHybrid.

Esthétiquement, le millésime 2020 reçoit de nouveaux optiques à clignotants défilants (avant et arrière) ainsi que des boucliers redessinés. Sur les finitions hautes, le hayon devient électrique. Dans l’habitacle, une nouvelle console centrale fait son apparition. Sous l’écran central de 9,2 pouces est également installée une nouvelle interface de climatisation à commande sensitive empruntée à la Golf 8.

Au rayon des aides à la conduite, le nouveau Tiguan adopte sous le label IQ Drive une panoplie complète avec, entre autres, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC) qui repose sur les données GPS et corrige la vitesse en fonction du tracé de la route ainsi que le dispositif de conduite semi-autonome Travel Assist.

Volkswagen Tiguan GTE : l’hybride 4 roues motrices pour les USA

Autonomie électrique de 50 km

Aux côtés des versions diesel et essence cohabiteront la radicale variante R animée par un 2.0 l turbo de 320 ch à transmission intégrale et la raisonnable eHybrid. Pour l’occasion, le Tiguan reprend la chaîne essence-électrique de la Golf développant une puissance cumulée de 180 kW / 245 ch. En revanche, la version d’accès de la sœur (150 kW/204 ch) n’a pas été retenue sur le SUV.

Sous le capot prennent place un 4 cylindres 1,4 l TSI turbo à injection directe d’essence de 115 kW / 150 ch, un électromoteur de 85 kW / 115 ch ainsi qu’une boîte de vitesses automatique à double embrayage et 6 rapports (DSG6). Une configuration traction avant alimentée par une batterie Lithium-Ion d’une capacité énergétique totale de 13 kWh (11,3 kWh utiles) installée sous le plancher du coffre arrière. Le tout pour une autonomie « zéro émission » de 50 km selon le cycle WLTP, proche des conditions réelles d’utilisation.

Volkswagen Golf GTE : deux hybrides rechargeables, sinon rien !

Modes de conduite et temps de charge

Au cumul, la double motorisation développe une cavalerie de 245 ch et offre 3 modes de conduite : E-Mode pour une utilisation exclusive du bloc électrique (jusqu’à la vitesse maxi de 130 km/h), Hybrid pour une utilisation optimale des deux sources d’énergie et GTE - le terme a curieusement été conservé - pour un mode sport débloquant l’ensemble de la puissance et agissant sur la réactivité de la pédale d’accélérateur et l’assistance de la direction.

Installée sur l’aile avant gauche - à l’instar de la Passat et de la nouvelle Golf GTE -, la trappe de charge abrite une prise type 2 associée à un chargeur embarqué limité à 3 kW. De quoi faire le plein en 5h30 sur une prise domestique et en 4h30 sur une borne de recharge de même puissance.

Futur concurrent des Peugeot 3008 - disponible avec ou sans transmission intégrale et avec l’option chargeur 7 kW - et Volvo XC40 Recharge T5 à rouage intégral, le Tiguan eHybrid dont les tarifs - encore inconnus - devraient débuter aux alentours de 53 000 euros (hors bonus) bénéficiera en France d’une exonération totale de la taxe sur les véhicules de société (TVS).

