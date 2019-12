Tesla Model 3 : des sièges arrière chauffants via une simple mise à jour

Interpellé sur Twitter par le propriétaire britannique d’une Tesla Model 3 SR+ dotée d’un intérieur Premium partiel dépourvu de sièges arrière chauffants, Elon Musk a répondu favorablement au déblocage de cette fonctionnalité via une mise à jour qui sera réalisée à distance. Une bonne nouvelle pour les clients européens qui devront affronter des hivers bien plus rigoureux qu’en Californie où sont assemblés les véhicules.



Tesla a habitué ses clients à des mises à jour régulières de leurs véhicules électriques. Si certaines - à l’image des Easter Eggs ou fonctionnalités cachées - n’améliorent pas ou peu l’expérience de conduite au quotidien et encore moins la valeur résiduelle du véhicule sur le marché de l’occasion, celles touchant les performances, le système d’infodivertissement ou la puissance de charge sont beaucoup plus appréciées.

Débridage de la puissance de charge

Livrés depuis février 2019 en Europe, les premiers exemplaires de la Tesla Model 3 ont bénéficié de nombreuses mises à jour à distance, et ce sans passer par la case Service Center. Entre la hausse de l’autonomie, l’amélioration des accélérations ou, plus récemment, le débridage de la puissance de charge - réduisant les temps d’arrêts sur les nouveaux Superchargeurs V3 en cours de déploiement -, la familiale électrique se bonifie au fil du temps.

Dernier exemple en date qui profite à la variante Autonomie Standard Plus (SR+), probablement la voiture électrique offrant actuellement le meilleur rapport prix-équipements-autonomie-performances du marché : une nouvelle mise à jour qui permettra d’actionner depuis la tablette tactile centrale le chauffage aux sièges arrière. Une fonctionnalité jusqu’alors réservée aux intérieurs Premium (et non partiels).

Tesla : 400 000 voitures électriques seront livrées en 2019

Une fonctionnalité probablement gratuite

Moins de deux mois après avoir bénéficié de la gestion en natif de l’application Spotify et du navigateur Internet - au même moment, la marque procédait à une hausse de 1 000 euros du tarif de cette version d’accès -, la SR+ recevra une autre mise à jour qui débridera la puissance de charge (100 kW actuellement) à 170 kW sur les stations de charge à haute puissance du réseau Tesla mais aussi celles des réseaux tiers tels que IONITY.

Interpellé sur le réseau social Twitter par le propriétaire britannique Andrew Carney au sujet des sièges arrière chauffants optionnels sur sa Model 3 SR+, le directeur général du constructeur Elon Musk a répondu positivement à une mise à jour « over the air » (OTA, à distance) qui devrait donc intervenir très prochainement. Pour réduire les coûts de production, la firme de Palo Alto a donc installé en série les sièges arrière chauffants sur toutes les versions dont la fonctionnalité pourra bientôt être débloquée. Et ce vraisemblablement de manière totalement gratuite.