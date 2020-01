Scooter électrique : premières images du modèle signé Harley-Davidson

Poursuivant ses efforts en matière d’électrification, Harley-Davidson veut diversifier son offre. Après sa première moto électrique LiveWire, le spécialiste américain des grosses cylindrées s’apprête également à produire des modèles de scooters animés par le même type de motorisation. Les premières images viennent d’ailleurs d’être publiées.





Après son premier modèle de moto 100 % électrique, Harley-Davidson veut diversifier son offre sur le marché de la mobilité électrique. La marque vient d’ailleurs de dévoiler les premières images de ce qui sera son premier scooter à batteries, dévoilé sous la forme d’un concept il y a environ un an. Publiées par nos confrères du site Electrek, les images proviendraient de brevets déposés par l’entreprise de Milwaukee pour l’Union européenne.

D’après les clichés, le modèle reste assez fidèle au concept original. Ils révèlent sous tous les angles ce qui sera sans doute la version définitive du modèle, avec des vues de face montrant son guidon et son phare avant rond qui confirment son affiliation avec la famille Harley. Le scooter disposera toutefois d’une cadre simpliste, d’un design aux lignes épurées et minimalistes avec des reposes pieds un peu plus travaillées.





Moteur et batterie dans la partie basse

En termes d’équipements, le modèle bénéficiera d’une selle large, d’un électromoteur et de batterie installés dans la partie basse qui semblent réunis en un seul bloc, ainsi que d’une fourche renversée. Il sera aussi équipé d’un système de freins à disque à l’avant comme à l’arrière, mais ne comportera évidemment ni embrayage, ni boîte de vitesses.



Après la moto, Harley Davidson investit dans le vélo électrique pour enfants

En ce qui concerne les détails techniques dont la puissance, la vitesse de pointe, l’autonomie ou encore la capacité totale des batteries de ce premier scooter signé Harley-Davidson, l'entreprise n’a encore rien précisé. Néanmoins, en tenant compte du gabarit de l’engin, sa puissance devrait avoisiner celle d’un 50 cc et devrait être beaucoup plus accessible comparé à la LiveWire, commercialisée à partir de 33 900 euros en France.