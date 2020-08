Renault Twingo ZE : ouverture du carnet de commandes en septembre

NOUVEAUTÉ - Commercialisée dans l’Hexagone en septembre prochain, la déclinaison électrique de la Renault Twingo s’offre une série limitée baptisée « Vibes ». À cette occasion, la petite citadine aux 180 km d’autonomie WLTP se pare d’une teinte flashy et d’une présentation exclusive.



Présentée en février dernier à l’occasion d’un événement organisé par le Losange en région Ile-de-France, la Renault Twingo ZE ouvrira son carnet de commandes dans l’Hexagone dans le courant du mois de septembre. Soit avec plusieurs semaines de retard sur l’Allemagne dont les clients pourront commander leur exemplaire dès la mi-août. Un calendrier probablement dicté par un système de subventions plus généreux outre-Rhin.

Edition Vibes suréquipée

À cette occasion, la future concurrente de la Fiat 500e est déclinée dans une édition limitée « Vibes » dont les livraisons débuteront à l’automne. En fin d’année, l’offre s’élargira avec l’arrivée de versions moins onéreuses qui, selon la firme de Boulogne-Billancourt, seront livrées à compter du printemps 2021.

Avec la série de lancement « Vibes » - basée sur la finition haute Intens -, la Twingo électrique s’habille d’une peinture métallisée Orange Valencia (le Blanc Quartz sera également disponible), de jantes diamantées blanches de 16 pouces et d’une calandre avant dotée d’éléments blancs.

Dans l’habitacle, on retrouve des touches orangées sur l’embase du sélecteur de vitesses, les surpiqures des sièges ou encore le tableau de bord tandis que système d’infodivertissement Easy Link (compatible Android Auto et Apple Car Play) ainsi que l’écran tactile de 7 pouces sont fournis de série. Les feux de jour à LED, le volant cuir et le régulateur/limiteur de vitesse sont également de la partie.

En France, l’électrique Renault ZOE se vend aussi bien que la Clio thermique

Autonomie WLTP de 180 km

Commercialisée en Allemagne au tarif de 24 800 euros (hors aides à l'achat et en tenant compte d’une TVA à 19 %), l’édition spéciale de la Twingo ZE assemblée au côté de la Smart EQ sur le site slovène de Novo Mesto est animée par un électromoteur développant une puissance de 60 kW / 82 ch (160 Nm) alimenté par une batterie Lithium-Ion d’une capacité utile de 21,3 kWh.

Une énergie embarquée qui offre à la petite citadine 4 places une autonomie de 180 km sur le cycle mixte WLTP, proche des conditions réelles d’utilisation. Une portée compatible avec les besoins en mobilité des acheteurs sur ce segment, renforcée par un chargeur embarqué de 22 kW - identique à celui de sa grande sœur ZOE - qui réduit le temps de charge à 1h sur une borne de même puissance (de 5 à 80 %).

