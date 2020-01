Renault : la citadine électrique ZOE entame son tour de France

Jusqu’à fin mars, Renault installera un petit village durant deux ou trois jours dans une poignée de villes en France. Objectifs : faire découvrir la dernière-née de la gamme Z.E. du constructeur, parler autonomie, recharge et, bien sûr, tester la voiture électrique la plus vendue de France et d’Allemagne.



Après Tesla et sa familiale Model 3, Peugeot et sa citadine e-208 ou encore DS Automobiles et son DS3 Crossback E-Tense, c’est au tour de Renault d’organiser un tour de France en 13 dates pour sa nouvelle ZOE.

Répondre aux questions sur l’autonomie et la recharge

Mais contrairement à la concurrence qui a choisi de faire tester ses modèles depuis les Superchargeurs, concessions ou filiales, la firme au Losange s’installe durant deux à trois jours en centre-ville ou sur le parking d’un centre commercial.

Parmi les objectifs visés par le constructeur de Boulogne-Billancourt : faire découvrir au travers d’un petit village la seconde génération de sa citadine, la faire tester au plus grand nombre mais aussi répondre aux interrogations des curieux quant à l’autonomie ou à la recharge de la batterie.

Autonomie de 395 km à partir de 169 euros/mois

Après Amiens (du 9 au 11 janvier), le « ZOE Tour » fera halte dans 12 autres villes :

Dijon, du 16 au 18 janvier, sur le parking de l’enseigne IKEA Cap Nord

Lyon, du 23 au 25 janvier, sur la place Antonin Jutard

Romans-sur-Isère, du 30 janvier au 1er février, sur la place Jean Jaurès

Nice, du 6 au 8 février, à l’Espace Jean Cotta de la Promenade des Anglais

Cassis, du 13 au 15 février, sur l’esplanade Charles de Gaulle

Bordeaux, du 20 au 22 février (lieu non précisé)

Nantes, les 3 et 4 mars (lieu non précisé)

Rennes, du 6 au 7 mars, sur le parking de l’enseigne IKEA Pacé

Versailles, du 10 au 12 mars (lieu non précisé)

Paris, du 19 au 31 mars (lieu non précisé)

Lille, du 26 au 28 mars (lieu non précisé)





Dotée d’une batterie développant une capacité utile de 52 kWh, la nouvelle Renault ZOE offre jusqu’à 395 km d’autonomie en cycle mixte WLTP, proche des conditions réelles d’utilisation.

Disponible en location avec option d’achat (LOA) à partir de 169 euros/mois (après un premier loyer de 2 000 euros), la citadine embarque de série un chargeur embarqué de 22 kW lui permettant d’exploiter pleinement les milliers de bornes de recharge accélérées déployées en France. En revanche, la charge rapide en 50 kW au standard CCS est facturée 1 000 euros en option.