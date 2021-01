Renault fait sa révolution : prime à la rentabilité et à l’électrique

ANALYSE - En quête d’une rentabilité accrue, le constructeur français vient de présenter par la voix de son PDG Luca de Meo son nouveau plan stratégique. Baptisé « Renaulution », le plan de route impose au groupe des économies substantielles, une réduction des volumes et l’abandon du diesel. Les voitures électriques et hybrides figurent en bonne place pour relever le défi.



Qu’il semble éloigné le temps où Carlos Ghosn, PDG déchu en 2019, ne jurait que par la course aux volumes dont l’un des objectifs - avec l’aide de l’Alliance - était de concurrencer Volkswagen et Toyota au titre de plus gros groupes automobiles de la planète. Humilié par l’arrestation au Japon de son patron en novembre 2018, malmené par la pandémie de coronavirus, le Losange a officiellement renoncé jeudi 14 janvier à cette folie des grandeurs, au profit d’une meilleure rentabilité et d’un plan produits axé sur les véhicules électriques et hybrides.

Nouvelle concurrence et normes antipollution

Présenté au siège de Boulogne-Billancourt par le nouveau PDG Luca de Meo, transfuge du groupe Volkswagen où il pilotait la filiale Seat, le plan stratégique baptisé « Renaulution » doit propulser le constructeur dans une nouvelle décennie marquée par le durcissement des normes d’émissions polluantes et par l’entrée sur le marché européen de nouveaux acteurs issus du domaine technologique (Apple, Baidu, Aliexpress, Sony, …) mais aussi de Chine, le plus important marché automobile de la planète.

Concrètement, le plan en trois temps nommés Résurrection (2021-2023), Rénovation (2023-2025) et Révolution (2025-2030) doit rassurer les investisseurs et, surtout, convaincre les futurs acheteurs avec une gamme renouvelée et partiellement électrifiée. Et ce au sein des trois principales marques commercialisées en Europe de l’Ouest que sont Renault, Dacia et Alpine.

R&D et production, premières victimes

Un traitement de choc qui passera d’abord par une « résurrection ». Ce premier volet sabre dans les ressources allouées à la Recherche & Développement (R&D), celle-ci ne bénéficiant plus que de 8 % du chiffre d’affaires annuel, contre 10 % actuellement. Un indicateur qui reflète pourtant la capacité d’une entreprise à se réinventer et à conserver une avance technologique sur la concurrence, européens aujourd’hui, chinois demain.

La production globale sera également réduite de l’ordre de 25 %, passant de 4 millions d’unités en 2020 à 3,1 millions d’ici à 2025. Pour atténuer cette baisse, le nouveau management table sur la hausse du prix moyen de ses voitures. Et pour rétablir ses marges, il espère gagner quelque 600 euros par unité sur les coûts variables dès 2023. Autre cheval de bataille : la marge opérationnelle estimée à 3 % en 2023 devra bondir à 5 % deux ans plus tard tandis que le flux de trésorerie devra passer sur la période de 3 à 6 milliards d’euros.

Renault : un tsunami de nouveautés électriques et hybrides d’ici 2022

Fin du diesel en 2025, l’hybride comme relais

Pour atteindre ses objectifs, celui qui est arrivé il y a seulement 6 mois à la tête de l’entreprise mise sur l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi où les plateformes communes passeront de 6 à 3 et assureront 80 % des volumes de la firme tricolore. Autre levier : les 8 familles de moteurs seront divisées par deux.

La priorité sera donnée aux blocs essence qui pourront être associés à des blocs électriques dans le cadre des chaînes de traction hybride E-Tech ou hybride rechargeable E-Tech Plug-in. Sous la pression des restrictions de circulation mises en œuvre dans les grandes métropoles, le diesel disparaîtra du catalogue en 2025.

Afin d’étoffer l’offre de motorisations et, accessoirement, satisfaire aux exigences de Bruxelles en matière de réduction des émissions de CO2 - Renault a atteint son objectif CO2 pour 2021 -, le groupe va massivement électrifier ses gammes. Sur les 24 nouveaux modèles qui seront lancés d’ici 2025, 13 seront 100 % électriques et la moitié appartiendra aux segments des berlines ou SUV compacts ou familiaux (C et D).

Renault E-Tech : tout savoir sur les Clio, Captur et Megane hybrides

Nouveautés électrifiées en pagaille

Un projet industriel dont la marque Renault bénéficiera pleinement. Sur les 14 nouveautés du Losange attendues d’ici quatre ans, 7 seront exclusivement animées par des chaînes de traction « zéro émission ». Parmi elles, la compacte Megane, un SUV familial mais aussi la version de série de la R5 Prototype, préfiguration d’une citadine électrique à tarif abordable programmée pour 2023.

Au rayon des utilitaires, le Kangoo ZE sera renouvelé l’an prochain tandis deux VUL à batteries feront leur apparition dans la foulée. L’objectif pour la marque est d’atteindre 30 % d’électrique dans le mix de ses ventes en 2025. Sans oublier les hybrides et hybrides rechargeables qui, à terme, devront prendre le relais du diesel.

La filiale roumaine Dacia accueillera quant à elle des modèles hybrides et électriques dont les prix d’accès compétitifs - à l’image de la Spring annoncée comme l’électrique la moins chère du marché - tandis qu’Alpine sera progressivement transformée en label « zéro émission », avec le lancement d’une compacte, d’un SUV et d’une sportive animés par une chaîne électrique.

Enfin, le groupe nourrit beaucoup d’ambitions pour sa filiale Mobilize dédiée aux services de données, de mobilité et d'énergie dont l’activité devra représenter 20 % du chiffre d’affaires annuel d’ici la fin de la décennie. Pour ce faire, elle pourra notamment compter sur le petit véhicule EZ1 biplace à batteries, recyclable à 95 %.