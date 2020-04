Porsche Taycan : une version "premier prix" … avec moins d’autonomie

Après les variantes 4S, Turbo et Turbo S, la Porsche Taycan devrait accueillir une version d’accès moins performante dont le prix serait inférieur à 100 000 euros

MODÈLE À VENIR - Actuellement déclinée en trois variantes (4S, Turbo et Turbo S), la Porsche Taycan s’apprête à accueillir une quatrième version. Une version à deux roues motrices, moins onéreuse dont le prix devrait faire passer le modèle sous la barre symbolique des 100 000 euros.





Dévoilée l’an dernier dans sa version de série, la Taycan est la première voiture électrique de Porsche qui mise beaucoup sur la sportivité et les performances au détriment du prix. Déclinée en trois versions, elle est accessible à partir de 108 632 euros. Ce qui la place au-dessus du tarif d’une Tesla Model S d’entrée de gamme dont le prix démarre à 91 000 euros et dont l’autonomie est supérieure.

Pour atteindre son objectif de vendre environ 20 000 unités par an dans le monde, la firme de Zuffenhausen est contrainte d’abaisser le ticket d’entrée de son modèle. C’est ce qu’a récemment laissé entendre Michael Steiner, responsable de la recherche et du développement au sein du constructeur lors d’un entretien accordé à nos confrères de Car Magazine.





Une propulsion pour la Chine

Porsche serait, selon lui, en train de préparer une version plus abordable du modèle qui devrait être commercialisée dans les tous prochains mois. Une variante à deux roues motrices dotée d’une batterie de plus petite capacité qui sera donc accessible sous la barre des 100 000 euros pour concurrencer Tesla et sa grande berline Model S.



Porsche l’assure : sa Taycan attire des propriétaires de Tesla !

« La Taycan sera proposée en propulsion avec une batterie plus petite pour rendre son tarif plus accessible. Elle sera particulièrement compétitive sur des marchés qui n’ont pas besoin forcément de quatre roues motrices, comme la Chine par exemple, où la météo ne les justifie pas », a-t-il déclaré aux journalistes, sans pour autant donner plus de précision sur le véritable prix du véhicule.