Porsche Taycan Turbo : une autonomie EPA qui déçoit

Présentée en septembre dernier, la première voiture électrique de Porsche n’est créditée que de 320 km en termes d’autonomie de la part de l’organisme EPA, connu pour avoir créé le cycle d’homologation le plus proche des conditions réelles d’utilisation. Moins strict, le cycle WLTP en vigueur en Europe annonce 450 km sur une seule charge. Dans les deux cas, l’autonomie de la Taycan Turbo déçoit, surtout au regard des performances de la Tesla Model S.



La Porsche Taycan Turbo est la première variante de la berline électrique sportive à recevoir une estimation de la part de l’EPA. Principale concurrente de la Tesla Model S, elle propose une autonomie allant jusqu’à 450 km selon le cycle mixte WLTP, connu pour être un peu moins représentatif de l’autonomie réelle que le cycle EPA.

Mais cette fois-ci, le différentiel entre les deux cycles d’homologation est conséquent, l’organisme communiquant sur une autonomie de 201 miles, soit 320 km environ. Soit une performance 42 % en-deçà de celle d’une Tesla Model S dans sa version Performance. Les deux modèles possèdent pourtant une capacité batterie similaire, avec 93,4 kWh pour l’allemande et 100 kWh pour la californienne qui, sur le cycle mixte WLTP, offre quant à elle jusqu’à 610 km d’autonomie.

Porsche conteste les chiffres de l’EPA et avance son test AMCI

Embarrassé, un porte-parole de la firme de Zuffenhausen a commenté le résultat auprès de nos confrères américains d’InsideEVs : « Nous effectuons de nombreux tests avec des fournisseurs tiers pour diverses choses telles que les performances, l'économie de carburant, le bruit intérieur, toutes sortes de mesures différentes. Pour la Taycan, la portée allait évidemment être importante.

Nous avons effectivement commencé ce processus il y a des mois, notamment parce qu'en Europe, le test WLTP utilise une méthodologie totalement différente de celle de l'EPA. Nous avons fait faire des tests par AMCI au préalable. Nous ne savions pas exactement quand le chiffre de l'EPA allait sortir. » Des tests AMCI réalisés sous le doux climat de la Californie …



Porsche l’assure : sa Taycan attire des propriétaires de Tesla !

Rappelons que la Porsche Taycan est disponible en plusieurs versions, dont les Taycan Turbo et Taycan Turbo S, présentées en septembre dernier lors du salon de Francfort. Versions les plus puissantes et les plus chères du modèle avec un prix d’accès à partir de 150 000 et 185 000 dollars, ces déclinaisons sont mues par deux moteurs électriques offrant une transmission intégrale pour une puissance combinée allant jusqu’à 751 ch et 849 Nm de couple maximal en mode Overboost. Une cavalerie qui autorise une accélération de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes pour la version Turbo S.