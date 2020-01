Moto électrique : le français Nawa mise sur une batterie hybride

CONCEPT - À quelques jours de l’ouverture officielle de l’édition 2020 du CES de Las Vegas, le français Nawa Technologies dévoile son nouveau concept de moto électrique doté d’une batterie hybride intégrant un système de stockage et de récupération d’énergie inédite. Un concept de café racer baptisé Nawa Racer capable d’offrir jusqu’à 300 km d’autonomie sur une seule charge.

Le CES de Las Vegas 2020 ouvrira ses portes le 7 janvier prochain au Convention Center. L’occasion pour de nombreux constructeurs de montrer leurs dernières avancées en matière d’innovations technologiques. Pour NAWA Technologies, un spécialiste français des super condensateurs, ce sera l’occasion de présenter son nouveau concept de moto électrique à autonomie étendue : le Nawa Racer.

Il s’agit d’un café racer électrique équipé d’un système d’alimentation hybride combinant un ensemble de super condensateurs de 0,1 kWh avec une batterie lithium-ion d’une capacité totale de 9 kWh. « Le système hybride révolutionnaire permet au NAWA Racer de récupérer plus de 80 % de l’énergie au freinage et d’être ainsi la moto la plus légère, avec la plus grande autonomie », indique-t-on chez le constructeur. Il promet ainsi une autonomie de 150 km en cycle mixte pour aller jusqu’à 300 km en conduite urbaine.





Un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes

Selon l’entreprise installée dans les Bouches-du-Rhône et fondée en 2013, le Nawa Racer dispose d’un cadre et de jantes en carbone, d’une batterie tout aussi légère affichant seulement 10 kg sur la balance ainsi que d’un bloc moteur de 100 ch entraînant une jante sans moyeu. Une configuration qui lui permet de contenir son poids à 150 kg. Et sur le 0 à 100 km/h, le café racer « zéro émission » réalise l’exercice en moins de 3 secondes.

Pour ce qui est de la recharge, outre son système de récupération, Nawa Technologies annonce que son modèle peut recouvrer jusqu’à 80 % de sa charge en seulement une heure sur borne de recharge résidentielle ou publique.



« Le pack de super condensateurs NawaCap se recharge en seulement deux minutes et la batterie entière peut être chargée à 80 % en une heure même à partir d’une alimentation domestique grâce à un mode innovant de recharge rapide qui tire profit des super condensateurs », explique l’entreprise. Les détails seront à découvrir en direct depuis le salon la semaine prochaine.