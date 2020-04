Lexus NX450h+ : le cousin du Toyota RAV4 hybride rechargeable ?

Après l’hybride et l’électrique, Lexus travaille sur la technologie hybride rechargeable qui devrait équiper le SUV compact NX

MODÈLE À VENIR - Grand spécialiste des voitures hybrides et disposant bientôt d’un premier véhicule électrique avec le crossover compact UX 300e, la branche premium de Toyota s’apprête également à accueillir une chaîne de traction hybride rechargeable au sein de son offre électrifiée. Une motorisation qui devrait être intégrée au NX450h+, un nom récemment déposé par Lexus en Europe.



Sur le Vieux Continent, Lexus s’est d’abord fait connaître pour ses SUV hybrides. Une technologie progressivement généralisée sur l’ensemble de la gamme et qui représente depuis quelques années déjà la quasi-totalité des ventes dans l’Hexagone. Le constructeur nippon s’apprête également à investir dans l’électrique avec le crossover compact UX 300e. Et la filiale haut de gamme du groupe Toyota ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

On apprend ainsi que l’entreprise s’apprête à accueillir un modèle hybride rechargeable à son catalogue. Lexus vient en effet d’enregistrer deux nouvelles appellations auprès des bureaux de propriété intellectuelle pour la gamme NX : « NX350h » et « NX450h+ ». Si le premier fait sans aucun doute référence à la version hybride du 300h actuelle, le signe « + » sur le second révèle une déclinaison « plug-in » du SUV.





Sur la base du RAV4 hybride rechargeable

Jusqu’ici, aucune confirmation sur le sujet n’a été communiquée par Lexus. Néanmoins, en suivant la logique de sa maison-mère, le modèle devrait profiter de la plateforme utilisée pour la Toyota RV4 hybride rechargeable. Un modèle présenté l’an passé au salon de Los Angeles et qui rejoindra les concessions européennes d’ici l’automne.

Dans une logique de mutualisation et d’économies d’échelle, le véhicule devrait donc être animé par un bloc 4 cylindres essence 2,5 atmosphérique couplé à deux moteurs électriques, pour une puissance combinée de 306 ch.



Toyota RAV4 Plug-in Hybrid : 5 choses à savoir sur le SUV hybride rechargeable

Un groupe motopropulseur qui sera alimenté par une batterie d’une capacité énergétique de 16 kWh offrant 65 km d’autonomie en mode « zéro émission » sur le cycle mixte WLTP. En ce qui concerne la date de sa présentation, le modèle pourrait bien être révélé dans les prochains mois.