Voiture hybride : déjà 3 millions de Toyota en circulation en Europe

LE CHIFFRE DU JOUR - Moins d’un an après avoir célébrer la mise à la route de son deux millionième modèle hybride en Europe, le groupe Toyota Lexus annonce avoir commercialisé un million de véhicules essence-électrique sur le continent. Une croissance des ventes qui place le constructeur dans une situation confortable quant au respect des normes d’émissions de CO2.



En septembre 2019, le groupe Toyota Lexus célébrait la livraison du deux millionième véhicule hybride sur le Vieux Continent. Deux ans plus tard, le leader mondial de la double motorisation essence-électrique vient d’atteindre la barre des 3 millions de véhicules animés par la technologie Hybrid Synergy Drive (HSD) depuis 2000 et l’introduction sur le continent de la compacte Prius.

Restrictions de circulation et fiscalité

Une nouvelle étape pour les deux marques qui, en France, disposent d’une gamme complète de 19 modèles à faibles émissions et voient leurs ventes dopées par la mise en place de restrictions de circulation dans les grandes métropoles - à l’instar des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans l’Hexagone - à l’encontre des motorisations diesel ainsi que le durcissement de la fiscalité carbone.

Si le deux millionième véhicule hybride était une Yaris livrée à une cliente polonaise, le trois millionième est une Corolla GR Sport de 180 ch dont les clés ont été remises à Nicolás Jiménez, un client espagnol. Et ce dernier de confier : « Aujourd'hui, avec les restrictions pour accéder au sein de nombreuses villes, une hybride est indispensable. Je n'ai envisagé aucune autre option car les zones à faibles émissions (ZFE) seront mises en place non seulement dans des villes comme Madrid ou Barcelone mais aussi dans bien d'autres. »

15 millions d’hybrides Toyota Lexus

Au printemps, le deuxième groupe automobile de la planète - derrière l’allemand Volkswagen - annonçait avoir vendu plus de 15 millions de voitures hybrides dans le monde depuis 1997 et la commercialisation de la première génération de Prius au Japon. Une technologie qui se répand désormais très rapidement auprès des clients puisqu'il aura fallu 16 ans à Toyota Lexus pour écouler ses 5 premiers millions d'hybrides (en 2013), puis 4 ans de plus pour parvenir aux 10 millions (2017) et enfin 3 ans seulement pour atteindre les 15 millions.

Fin du diesel en Europe : Toyota renforce son offre hybride

L’avis de la rédaction

Pionnier sur le marché des véhicules à faibles émissions de CO2, le groupe Toyota bénéficie en Europe à plein du désamour des clients pour le diesel et des restrictions de circulation. Avec une gamme hybride qui s’apprête encore à être élargie - notamment avec la Yaris 4 et l’arrivée en 2021 de sa déclinaison Cross -, la firme aux trois ellipses peut se targuer d’être l’une des seules à atteindre l’objectif des 95 g de CO2/km fixé par la Commission européenne pour 2020-2021.

En matière d’électrification, la firme de Nagoya s’intéresse de près à l’hybride rechargeable, à l’hydrogène mais aussi au 100 % électrique. En témoignent les Toyota RAV Plug-in Hybrid et Lexus UX 300e électrique qui seront lancés dès cet automne, mais également le lancement de la seconde génération de la Toyota Mirai (pile à combustible) programmée fin 2020. Suivra courant 2021 la très attendue déclinaison « zéro émission » du bestseller Toyota C-HR.

Galerie de photos