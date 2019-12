Voiture électrique : malgré leur retard, les Allemands sont les plus innovants

Les allemands Volkswagen, Daimler et BMW occupent le trio de tête des constructeurs les plus innovants de la planète, suivis par l’américain Tesla

ÉTUDE - Selon les résultats d’une étude récente menée par le Center of Automotive Management (CAM), les constructeurs automobiles germaniques conservent une avance importante sur leurs concurrents en matière d’innovation technologique. Si les allemands arrivent en tête de ce classement, l’américain Tesla et le sud-coréen Hyundai suivent de près. En revanche, les Japonais perdent du terrain.





Les constructeurs allemands restent les plus innovants dans le monde, selon cet institut de recherche sur la mobilité basé dans le Land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, qui a recueilli et compilé des données auprès de 38 fabricants depuis 2016 jusqu'au premier semestre de 2019, ceci à des fins d’analyse et de comparaison internationale.

Premier enseignement de l’étude, Volkswagen, avec ses douze marques dont Audi et Porsche, et en dépit des violentes tempêtes subies au cours des dernières années en raison du Dieselgate, occupe la plus haute marche du podium international.

Le géant de Wolfsburg représente à lui seul 462 des 2 509 innovations créées au cours de la période étudiée, - ont été prises en compte uniquement les innovations qui ont fait l’objet d’une introduction sur des véhicules de série -, c’est-à-dire quasiment un cinquième du total.





Allemagne : place forte de l’automobile

Daimler, maison-mère de Mercedes-Benz, arrive en seconde position de ce nouveau classement du CAM, avec 184 innovations, dont 77 en première mondiale. Pas très loin, le bavarois BMW, avec 166 innovations technologiques introduites en série, occupe la troisième place. En quatrième position, on retrouve l’américain Tesla, juste devant le coréen Hyundai, cinquième, et le chinois Geely.

« Le chant du cygne pour l'industrie automobile allemande est prématuré », tranche Stefan Bratzel, l’auteur principal de l’étude, en référence aux commentaires qui prédisent la chute prochaine de l’industrie phare germanique avec la fin annoncée et programmée de la combustion thermique.

Néanmoins, elle est confrontée à d'énormes défis et doit s'armer contre de nouveaux concurrents, a-t-il prudemment ajouté.

Ces concurrents émergents sont, selon lui, principalement les grands acteurs du Big Data comme Alphabet, Uber, Didi Chuxing ou Alibaba.



Voiture électrique : Tesla loin devant, les Allemands à la traîne, les Japonais bons derniers

Recul inquiétant du Japon

« En particulier, les fabricants allemands devront à l'avenir encore mieux maîtriser les logiciels, les données et les services de mobilité s'ils ne veulent pas prendre du retard dans cette période de transformation. La coopération stratégique jouera un rôle de plus en plus important à cet égard », M. Bratzel de prévenir.

Autre enseignement de l’étude du CAM, le recul de plus en plus marqué de l’industrie automobile nipponne en matière d’innovation automobile. Neuvième dans le classement précédent, qui couvre la période 2013-2015, Toyota cède trois places et pointe à une modeste douzième position.

Honda passe quant à lui de la septième à la quatorzième position. Nissan, lui, est maintenant seizième alors qu’il était dixième.