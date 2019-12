Tesla Model 3 : une production de 3 000 unités par semaine pour la Chine

Quelques semaines après le lancement de la production de la Tesla Model 3 au sein de la Gigafactory 3 basée à Shanghai, la familiale électrique a reçu la bénédiction des autorités locales. Les véhicules produits sur le sol chinois sont désormais éligibles aux subventions publiques.





Après avoir dû baisser à plusieurs reprises le prix de la Model 3 en Chine - une politique tarifaire liée à la guerre commerciale entre les États-Unis et l’ex-Empire du Milieu -, avoir bénéficier d’une exemption temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Tesla a confirmé la production des premiers véhicules électriques au sein de sa Gigafactory 3 basée à Shanghai en octobre dernier.

En ce début décembre, la firme de Palo Alto vient encore d’annoncer de bonnes nouvelles concernant sa familiale électrique Model 3. Dans un post sur Twitter, l’entreprise annonce que le gouvernement chinois vient d’ajouter son modèle fabriqué sur son territoire à la liste des véhicules électriques recommandés dans le cadre du programme de « subventions pour les véhicules à énergie nouvelle ».





3 000 véhicules par semaine

La filiale chinoise de Tesla précise qu’il est désormais « permis de vendre et de livrer la Model 3 fabriquée en Chine aux clients ». L’entrée dans la liste officielle des nouveaux véhicules à énergie nouvelle bénéficiant des aides à publiques à l’achat démontre que Tesla est aujourd’hui en capacité de produire des véhicules en grande série dans sa troisième usine mondiale. Des camions de transport susceptibles de transporter des Model 3 ont d’ailleurs été repérés en train de quitter l’usine pour se rendre dans des centres de livraisons.



Gigafactory 3 : les Tesla Model 3 sont désormais produites en Chine

Rappelons que l’entreprise dirigée par Elon Musk est censée livrer sa Model 3 aux premiers clients chinois vers la fin janvier 2020. En ayant reçu l’approbation des autorités, la commercialisation du modèle pourrait toutefois se faire un peu plus tôt que prévu. Les premiers exemplaires seront vendus sur le plus grand marché automobile de la planète à un prix estimé à environ 50 000 dollars. Ils seront assemblés à raison de 3 000 unités par semaine et distribués au travers des 24 Service Centers que le constructeur possède en Chine.