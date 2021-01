Projet Titan : Hyundai pourrait aider Apple à construire sa voiture électrique

Hyundai a confirmé être entré en discussion avec Apple dans le cadre du développement et de la production de sa voiture électrique attendue en 2024

INDISCRÉTIONS - Initié en 2014, le « Projet Titan » du groupe californien Apple a fait l’objet de nombreuses rumeurs, spéculations et démentis au sujet de sa mise sur le marché attendue en 2024. Dernier rebondissement : Hyundai a révélé être entré en discussion avec l’entreprise technologique, avant de rétracter quelques heures plus tard.



Jusqu’ici, nombreux ont été les spécialistes du secteur automobile à douter de la volonté et de la capacité d’Apple d’investir le marché de la construction automobile. Un scepticisme motivé par d’importantes immobilisations en capitaux dans le cadre de la mise en place d’un appareil industriel mais aussi par des marges financières très inférieures à celles dégagées dans son cœur de métier. Toutefois, les récents pourparlers engagés entre la firme de Cupertino et Hyundai Motor Company pourraient faire évoluer leurs positions.

Appareil de production et savoir-faire électrique

Des échanges entre Apple et le groupe automobile sud-coréen, confirmés par ce dernier via un communiqué à l’agence Bloomberg, précisant que les discussions sont encore « au stade précoce » et indécises. Un éventuel rapprochement qui a rapidement alimenté les spéculations sur les marchés boursiers, le titre Hyundai enregistrant une hausse de 25 % - dopant la valeur du groupe de 9 milliards de dollars, soit 7,3 milliards d’euros - à l’ouverture de la bourse de Séoul en ce vendredi matin.

Quelques heures plus tard, l’entreprise se rétractait, probablement sous la pression de son partenaire potentiel qui a pour habitude de nourrir le secret sur ses projets. Le mois dernier, l’agence Reuters révélait que le projet de voiture électrique à conduite autonome initiée par Apple en 2014 sous l’appellation « Projet Titan » est toujours en cours mais que le modèle ne devrait finalement être lancé qu’en 2024. En s’associant avec le groupe de Séoul, bénéficierait de son appareil productif mais aussi de son savoir-faire dans le développement de véhicules électriques.

Hyundai IONIQ : un destin électrique dans les pas de la Toyota Prius

L’avis de la rédaction

En août 2020, Hyundai lançait sous le label IONIQ sa propre marque de véhicules électriques qui accueillera d’ici 2024 pas moins de trois modèles - la compacte IONIQ 5 devrait être commercialisée en France au troisième trimestre 2021 -, dans le cadre de sa stratégie visant à vendre un million de véhicules « zéro émission » et à prendre 10 % du marché de la voiture à batteries d’ici 2025.

Une ambition qui pourrait désormais également passer par des partenariats avec des entreprises technologiques, à l’image de la coentreprise créée en 2019 avec la société Aptiv dont les dispositifs de conduite autonome de niveaux 4 et 5 devraient être commercialisés dès l’an prochain.