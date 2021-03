Pile à combustible : Toyota devient équipementier avec son module compact

Toyota s’apprête à produire en grande série et à commercialiser un module compact de pile à combustible. Destiné aux constructeurs de camions, bus, trains ou encore de navires animés par des chaînes de traction à hydrogène, le système peut également intégrer des groupes électrogènes stationnaires.



En matière de mobilité hydrogène, le groupe nippon fait feu de tout bois ces dernières années pour promouvoir l’usage de ce gaz. Outre le lancement du deuxième véhicule particulier équipé d’une pile à combustible du marché - après le ix35 FCEV de Hyundai - avec sa berline Mirai, Toyota commercialise le bus à hydrogène Sora, distribue ses systèmes de pile à combustible à des industriels tiers et va même jusqu’à accorder des licences d’exploitation de ses brevets libres de droit.

Intégration facilitée sur une chaîne existante

Alors que la firme aux trois ellipses vient de mettre sur le marché la seconde génération de sa Mirai, ses ingénieurs ont mis au point un conditionnement qui rassemble en un seul module compact les éléments du système pile à combustible de la berline ainsi que les composants gérant l’alimentation en air, en hydrogène, le refroidissement et le contrôle de puissance. Un module décliné en deux types (Type 1 vertical et Type 2 horizontal) et en deux puissances (60 et 80 kW).





Bénéficiant d’une large plage de tension (de 400 à 750 V), le module se branche directement sur une chaîne de traction existante équipée d’un moteur électrique, d’un onduleur ou encore d’une batterie grâce à son rehausseur de tension intégré. Ne nécessitant qu’un entretien simple et peu fréquent - réduisant ainsi les coûts d’exploitation -, le dispositif ne pèse que 250 kg pour le Type 1 (890 x 630 x 690 mm) contre 240 kg pour le Type 2 (1270 x 630 x 410 mm).

De constructeur à équipementier automobile

Capable de couvrir de nombreux types d’application, le module pourra être monté en série dans le cadre d’une configuration nécessitant davantage de puissance. Désormais équipementier, Toyota pourra également fournir l’aide d’ingénieurs expérimentés pour l’intégration de sa solution auprès de sociétés clientes.

Commercialisée à compter du printemps prochain, la solution qui n’a pour l’instant pas de prix public devrait être concurrencée dans les prochaines années par le groupe sud-coréen Hyundai qui ambitionne de produire 700 000 piles à combustible par an dans le cadre de sa feuille de route « FCEV Vision 2030 ».