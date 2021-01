Nissan Qashqai : l’hybride e-POWER pour l’Europe dès 2022

MODÈLE À VENIR - Pour répondre aux nouvelles normes d’émissions de CO2, Nissan s’apprête à importer sa technologie hybride e-POWER sur le Vieux Continent. Après avoir séduit ses clients au Japon, le constructeur implantera sa chaîne de traction électrique à prolongateur d’autonomie essence sur la troisième génération de son Qashqai.



Longtemps en tête des ventes de voitures électriques avec la LEAF, Nissan qui a écoulé plus d’un demi-million d’exemplaires de sa berline compacte « zéro émission » depuis 2010 poursuit l’électrification de sa gamme. Après la LEAF de seconde génération lancée en 2018 - désormais disponible avec deux capacités de batteries (40 et 62 kWh) -, la présentation de la version de pré-série du SUV électrique Ariya dont le lancement est attendu au second semestre, la firme de Yokohama s’attaque à l’hybridation de son bestseller Qashqai.

Moteur électrique et générateur essence

Commercialisée depuis l’automne 2016 au Japon, la technologie e-POWER équipe respectivement 70 % et 50 % des monospaces Note et Serena immatriculés dans le pays. Sous le capot, le bloc essence de traction y est remplacé par un électromoteur issu de la LEAF tandis qu’un 3 cylindres 1,2 litre essence joue exclusivement le rôle de génératrice d’électricité qui alimente le moteur électrique ainsi que la batterie tampon d’une capacité de 1,5 kWh.

Un système hybride bon marché qui ne s’embarrasse d’aucune prise de charge externe pour faire le plein du petit accumulateur, contrairement à feu l’Opel Ampera dont l’architecture est proche. En Europe, le premier modèle qui bénéficiera de cette chaîne exclusive sera la troisième génération de Qashqai qui est encore en cours de développement. Pour l’occasion, le crossover compact reçoit une machine électrique de 140 kW/190 ch (330 Nm) reliée à l’essieu avant ainsi que le renfort du 4 cylindres 1,5 litre à compression variable d’une puissance de 157 ch.

Sensations de conduite électrique

Ainsi doté, Nissan promet à son nouveau Qashqai les accélérations instantanées d’une voiture électrique, sans aucune contrainte de charge. « Le système e-POWER offre la meilleure technologie de transition entre un moteur à combustion interne et un moteur 100 % électrique. Il permet au conducteur de profiter de sensations de conduite 100 % électriques impressionnantes et efficientes à un tarif abordable » précise David Moss, Region Senior Vice President Research and Development, Africa, Middle East, India, Europe and Oceania (AMIEO).

Autre promesse avancée par l’industriel nippon : une consommation mixte WLTP d’environ 5,3 l/100 km équivalente à 123 g de CO2/km. Des émissions qui ne devraient pas rendre éligible le Qashqai e-POWER à une quelconque exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS) comme peuvent l’être une partie des modèles Toyota animés par la technologie hybride série. Nissan se rattrape en évoquant un silence de fonctionnement supérieur au système de son compatriote, grâce au bloc essence qui fonctionne toujours à un régime optimal pour un meilleur rendement, y compris lors des relances.

e-POWER : Nissan poursuit sa quête de la réduction des émissions

L’avis de la rédaction

Pour son troisième opus, le crossover compact tourne définitivement le dos à la motorisation diesel, et ce malgré le durcissement des normes d’émissions de CO2. En cause : les restrictions de circulation mises en œuvre par les principales métropoles du continent à l’encontre des véhicules alimentés au gasoil.

Face à ces nouvelles réglementations et à une concurrence toujours plus nombreuse, le Qashqai se tourne notamment vers l’e-POWER, technologie éprouvée au Japon. Les futurs clients apprécieront un tarif appelé à être compétitif, un couple moteur disponible immédiatement - à l’instar d’une voiture 100 % électrique -, une conduite à une seule pédale grâce au dispositif e-PEDAL (issu de la LEAF) ainsi que l’absence d’effet moulinette des Toyota hybrides.

Autant de promesses qui pourraient être mises à mal par la fiscalité automobile en France (aucune exonération de TVS pour les professionnels et menace d’un malus). En attendant la commercialisation de cette version programmée en 2022, Nissan lancera dès cette année des déclinaisons Mild Hybrid (système 12 volts) disponibles avec une transmission intégrale et la boîte automatique Xtronic.