Mitsubishi Eclipse Cross PHEV : 5 choses à savoir sur le SUV hybride rechargeable

Successeur du premier véhicule hybride rechargeable à large diffusion en Europe, le Mitsubishi Eclipse Cross PHEV est commercialisé en France, et ce malgré le retrait progressif de la marque nippone sur le continent. Au menu : une unique chaîne de traction essence-électrique, une autonomie « zéro émission » de 45 km, une exonération totale de la TVS, le tout assorti d’un prix d’accès de 39 990 euros.

1. Petit-frère du Mitsubishi Outlander PHEV

En 2013, l’Outlander PHEV est lancé sur quelques marchés prioritaires en Europe. Très vite, celui qui a été baptisé par le constructeur lui-même de « premier SUV électrique » trouve son marché, notamment aux Pays-Bas et en Norvège. Sept ans plus tard, le premier modèle hybride rechargeable de grande série a été diffusé à plus de 160 000 exemplaires sur le Vieux Continent. Et même 250 000 au niveau mondial.

Si on ignore encore si sa seconde génération dont la présentation est attendue en février sera importée sous nos latitudes - la marque aux trois diamants ne souhaite plus y commercialiser de nouveaux modèles -, le petit-frère Eclipse Cross tentera d’en prendre le relais au printemps prochain, date de son arrivée dans les concessions.

2. Du coupé des années 1990 au SUV restylé

Produit entre 1989 et 2012, le Mitsubishi Eclipse arborait d’abord une carrosserie de coupé. Mais, à l’instar de Ford qui a récemment transformé son coupé Puma en petit crossover, le constructeur nippon a adopté une stratégie similaire en y greffant l’appellation Cross. Dans sa version restylée l’an passé, l’Eclipse Cross adopte les lignes torturées du concept eX15 révélé en 2015 au salon de Tokyo.

Long de 4,54 mètres - soit 16 cm de moins que l’actuel Outlander -, le modèle au style extérieur très affirmé tranche par l’austérité et le conservatisme de son habitacle, spacieux et logeable (volume du coffre de 328 litres) malgré la présence d’un moteur électrique arrière. Une austérité compensée par la présence d’un grand écran tactile (8 pouces) flottant sur la planche de bord ainsi que par un net progrès sur la qualité des matériaux employés.

3. Deux moteurs électriques, un générateur essence

Considéré par la firme de Tokyo comme un SUV électrique à prolongateur d’autonomie - en conduite urbaine, seuls les moteurs électriques sont reliés aux trains, le bloc thermique étant cantonné au rôle de génératrice d’électricité -, l’Outlander PHEV partage son architecture avec l’Eclipse Cross. À savoir un premier électromoteur (82 ch) monté sur l’essieu avant et un second (95 ch) sur le train arrière, les deux étant alimentés par une batterie Lithium-Ion d’une capacité de 13,8 kWh offrant une autonomie « zéro émission » de 45 km sur le cycle mixte WLTP.

Sous le capot avant, le 4 cylindres essence 2,4 litres (à cycle Atkinson, moins gourmand et générant moins de vibrations qu’un bloc classique à cycle Otto) hérité du grand-frère voit sa puissance être réduite de 135 à 98 ch et fonctionne en hybride série (générateur) ou en hybride parallèle (traction du véhicule). Enfin, l’ensemble offre une transmission intégrale « électrique », c’est-à-dire sans arbre mécanique reliant les deux essieux.

4. Jusqu’à 55 km d’autonomie électrique

Installée dans le plancher du véhicule, la batterie développe une capacité identique à celle présente sur l’Outlander. Dotée de 80 cellules, la pile totalise 13,8 kWh de capacité brute. Rechargeable sur prise domestique (7h), sur une borne de recharge publique ou résidentielle en 4h grâce à son chargeur embarqué limité à 3 kW ou sur une station rapide au standard CHAdeMO (10 à 80 % en 25 minutes avec une puissance en crête limitée à 22 kW), l’Eclipse Cross PHEV pourra accéder aux quelque 300 stations rapides déployées par l’allié Nissan en France.

Le véhicule est équipé de deux types de prises, abritées sous une trappe située sur l’aile arrière droite du véhicule. Une prise de type 2 - remplaçant la type 1 de l’Outlander - pour la charge en courant alternatif (AC), une prise de type 4 pour faire le plein sur une station rapide CHAdeMO (courant continu DC). Ainsi doté, l’Eclipse Cross offre une autonomie mixte de 45 km et même 55 km en ville sur cette seule énergie.

Europe : Mitsubishi programme sa sortie du diesel

5. Prix : à partir de 39 990 euros

Décliné en quatre finitions (Invite, Intense, Intense Edition et Instyle), l’Eclipse Cross est commercialisé en France à partir de 39 990 euros. Soit une grille tarifaire proche de celle déployée sur l’Outlander dont les concessions écoulent actuellement les stocks. Dès le premier niveau de finition, le SUV hybride rechargeable bénéficie d’une dotation de série complète, incluant notamment la climatisation automatique bizone, le régulateur et limiteur de vitesse, la caméra de recul, les sièges avant chauffants, les jantes alliage bi-ton de 18 pouces ou encore l’alerte de franchissement involontaire de ligne.

Jusqu’au 1er juillet 2021, les particuliers bénéficient d’un bonus « écologique » de 2 000 euros destiné aux véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g/km et dont le prix de vente est inférieur ou égal à 50 000 euros. Les professionnels pourront cumuler cette aide avec une exonération totale de la taxe sur les véhicules de société (TVS) grâce à des émissions de CO2 équivalentes à 46 g/km.

